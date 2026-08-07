Deja incendio por fuga de gas 21 personas lesionadas en Morelos

Hasta el momento las autoridades no han informado qué causó el percance. [Agencias]

Hasta el momento las autoridades no han informado qué causó el percance. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Veintiún personas resultaron lesionadas por un fuerte incendio que se desató en una localidad del centro de México tras una fuga de gas en un camión cisterna, informaron el jueves autoridades estatales.

El incidente ocurrió cuando un pequeño camión que surtía gas a una vivienda en la colonia Las Granjas de la ciudad de Cuernavaca —capital del estado de Morelos— tuvo una fuga que derivó en un incendio, el cual afectó nueve casas y cuatro vehículos, declaró a medios locales Ubaldo González, coordinador de Protección Civil de Morelos.

En el incidente resultaron heridas 21 personas, que fueron trasladadas a diferentes hospitales, agregó González, pero no ofreció detalles sobre su estado de salud.

El funcionario descartó que la fuga de gas haya ocasionado una explosión, según habían informado inicialmente autoridades locales y habitantes de la zona.

El incendio quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa una gran columna de humo, al igual que viviendas y vehículos en llamas, mientras algunos pobladores corren.

Hasta el momento las autoridades no han informado qué causó el percance.

En septiembre del año pasado se registró una explosión de un camión cisterna que transportaba gas en una autopista de Ciudad de México, lo cual desató un intenso incendio que alcanzó a varios vehículos y dejó 32 muertos y decenas de heridos.