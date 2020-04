Descarta San Pedro frenar obras

SAN PEDRO.-El Municipio de San Pedro descartó frenar las obras públicas y privadas dentro de las acciones para prevenir la propagación del coronavirus.

Javier de la Fuente, Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, manifestó que es el Estado que debería establecer un lineamiento al respecto.

Hasta el momento, la instrucción es continuar.

De la Fuente hizo referencia a un comunicado emitido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción donde se comunica a sus socios que las obras continúan sin ningún cambio.

“Ahorita nosotros no podemos suspender las obras así tajantemente, no se puede hacer, como Municipio no lo podemos hacer”, afirmó.

“Nosotros, a nivel municipal, no podríamos determinarlo, sería el Estado o la Federación”.

De la Fuente consideró que siguiendo ciertas medidas de higiene éstas deben continuar.

La administración sampetrina, indicó el funcionario, continúa realizando trabajos de supervisión por si algún particular violenta los permisos otorgados.