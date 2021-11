Desbanca ‘Arcane’ a ‘El Juego del Calamar’ en EU

'Arcane', serie derivada del juego 'League of Legends', se volvió el programa con mayor demanda en EU; relegó a 'El Juego del Calamar'

CIUDAD DE MÉXICO.- «Arcane», instaurada en el mundo del juego «League of Legends», es la serie con mayor demanda en Estados Unidos hasta el momento; desbancó a «El Juego del Calamar». Foto: tomada de www.imdb.com

La empresa de medición Parrot Analytics publicó su listado de series de estreno reciente con alta demanda, basado en mediciones realizadas entre el 13 y el 19 de noviembre, en el cual la producción La Rueda del Tiempo, de las adaptaciones de libros más esperadas de Amazon Prime Video, quedó en el cuarto puesto, superada por Chucky, de SyFy.

Dopesick, de Hulu, aumentó su demanda en esta semana tras su estreno ocurrido el pasado 17 de noviembre, por lo que alcanzó el quinto puesto, y a este programa le siguieron Only Murders In the Building, también de Hulu; La Brea, de NBC; y CSI: Las Vegas, de CBS.

Otra producción basada en una saga literaria de ciencia ficción: Foundation, de Apple TV+, se quedó con el noveno puesto de la lista, la cual fue cerrada por Ghosts, de CBS.

De acuerdo con The Wrap, este registro mide el interés de programas que debutaron en los últimos 100 días en una cadena televisiva o plataforma de streaming.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado si Arcane desbancó a El Juego del Calamar en sus visualizaciones a nivel mundial.