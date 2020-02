Desaira AMLO a niños comunicadores

Durante la conferencia matutina del Mandatario los menores participaron levantando la mano, cambiándose de lugar y gritando en varias ocasiones, pero el político tabasqueño no les dio la palabra.

Tres niños ingresaron a la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero no tuvieron oportunidad de hacer sus cuestionamientos. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador desairó esta mañana a un grupo de niños comunicadores, provenientes del estado de Veracruz.

Los menores, que participan en la plataforma Periscope Espacio, arribaron dese primera hora a Palacio Nacional para estar presentes en la conferencia matutina del Mandatario.

Del grupo de 11 menores, sólo se permitió la entrada a tres de ellos que ya tenían preparadas las preguntas que realizarían al Mandatario sobre los derechos de las niñas y niños en tiempos de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, a pesar de que levantaron la mano, se cambiaron de lugar y gritaron en varias ocasiones, el político tabasqueño no les dio la palabra en una de las mañaneras más cortas que ha tenido en lo que va de su mandato.

“No es que sienta decepción, lo que siento es coraje, porque nosotros, justo lo que defendemos es participar, que nos tomen en cuenta”, expresó Bruno Segura, uno de los menores que estuvo presente en el salón Tesorería.

“Hace poquito me invitaron a un programa de radio y me preguntaron ¿hay algo que quieras cambiar con los niños? y yo dije: pues queremos ser escuchados, tenemos el derecho a ser escuchados, tenemos el derecho a participar y tenemos el derecho a la libertad de expresión, justo algo que no nos dio la oportunidad el señor Presidente”.

Por su parte, la niña Andrea Silva lamentó no haber tenido la oportunidad de plantear su petición al titular del Ejecutivo para que enviara un mensaje sobre cómo pueden contribuir los menores al desarrollo del País.

Un poco más animada que sus compañeros, confió en que puedan regresar a Palacio Nacional para lograr que el Presidente los escuche.

Fidel Salvador, de apenas siete años, tampoco pudo plantear la pregunta que llevaba escrita en un papel.

“Yo le iba a decir: buenos días señor Presidente, soy Fidel de Periscope Espacio y vengo de Xalapa, Veracruz, y a mí me importan los derechos de las niñas y los niños de este País, mi pregunta es ¿de qué manera la Cuarta Transformación mejora la vida de la niñez?”, leyó.