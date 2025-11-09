Derrota Toluca 2-0 al América y mantiene viva la lucha por el liderato del Apertura

Con goles de Paulinho y Helinho, los Diablos Rojos cerraron la fase regular con 37 puntos y aspiraciones de terminar como líderes

Los Diablos Rojos tomaron el liderato de la Liga MX a la espera del resultado de Cruz Azul. [X]

Los Diablos Rojos tomaron el liderato de la Liga MX a la espera del resultado de Cruz Azul. [X]

TOLUCA, México.- Toluca repitió la dosis de vencer 2-0 al América, tal como lo hizo en la pasada final de la Liga MX, para cerrar su calendario regular del torneo Apertura con la opción de terminar como líder.

Paulinho marcó su 12do tanto del campeonato para coronarse campeón goleador por tercer curso consecutivo por los anfitriones en el Estadio Nemesio Díez, a los 14 minutos. Helinho amplió desde el manchón de penal a los 56, luego de que Paulinho recibió un duro golpe del arquero Luis Ángel Malagón.

Los Diablos Rojos llegaron a 37 puntos y únicamente pueden verse superados por el Cruz Azul, que tiene 35 y cerraba la actividad sabatina enfrentándose a Pumas.

América cayó a la cuarta posición al quedarse con 34 unidades.

Paulinho compartirá el trono de máximo romperredes del torneo con Armando González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis). El ariete portugués de los Diablos Rojos tuvo la oportunidad de buscar el liderato en solitario de haber cobrado el penal.

Sin embargo, fue él mismo quien dijo que no estaba en condiciones de hacerlo debido al golpe en la cabeza.

La mejor opción de las Águilas llegó en los botines de Allan Saint-Maximin con un disparo que estrelló en el travesaño en la recta final.

CHIVAS GOLEA EN CASA A RAYADOS

Las Chivas se destaparon con tres tantos en la primera media hora para enfilarse a una victoria de 4-2 sobre Monterrey.

Efraín Álvarez abrió la cuenta a los 10 minutos; Armando González amplió con un cabezazo a los 22 y Roberto Alvarado propinó el tercer golpe en la veloz andanada a los 31. El veterano Javier “Chicharito” Hernández hizo su primer tanto del torneo a los 90+4.

Roberto de la Rosa se estrenó como goleador en el torneo a los 72 y Sergio Canales apretó el partido momentáneamente a los 80.

Con su séptima victoria en los últimos ocho encuentros (tres consecutivas), Chivas cierra la fase regular como uno de los equipos en mejor forma para quedarse con el pase directo a la liguilla como el sexto clasificado con 29 puntos.

Los Rayados hilvanaron tres jornadas sin triunfo (dos empates y una derrota) y se conformaron con la quinta posición para la siguiente fase.

La “Hormiga” González celebró su primer llamado a la selección mexicana de Javier Aguirre llegando a 12 dianas en el curso con un certero cabezazo cruzado. Ganó su primer título de goleador, empatado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).

“Chicharito” Hernández anotó por primera ocasión en el curso, mediante un cabezazo que apenas desvió el arquero Santiago Melé antes de meterse en las redes. Fue el primer tanto para el delantero de 37 años desde el 26 de febrero.

TIGRES REMONTAN EN EL VOLCÁN

Ángel Correa marcó a los 30 minutos, Marco Farfán hizo lo propio a los 56 y Diego Lainez anotó a los 73, para que Tigres diera la vuelta y se impusiera 3-1 a San Luis.

Los felinos cuentan con 36 puntos y aspiran a finalizar segundos luego de la victoria de Toluca sobre América, que dejó el liderato a los Diablos Rojos. Cruz Azul más tarde podría superar a ambos de vencer a Pumas.

Los Tigres tienen seguro terminar por lo menos terceros.

Joao Pedro puso adelante a los visitantes a los seis minutos para llegar a 12 goles y ser campeón goleador junto con Armando González (Chivas) y Paulinho (Toluca). Su equipo cierra el campeonato fuera de la zona de repesca al terminar 15to con 16 unidades.

En otro resultado, León hilvanó su décima jornada sin victoria (siete derrotas y tres empates) luego de caer 2-1 ante Puebla, ambos equipos eliminados al ser los últimos de la clasificación.

El astro colombiano James Rodríguez bien pudo haber jugado su último partido con la Fiera. Su contrato no ha sido renovado luego de su firma a principios de año.