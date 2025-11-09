Judeline celebra sus primeras nominaciones al Latin Grammy por su álbum debut ‘Bodhiria’

La artista hispanovenezolana compite en dos categorías y destaca la influencia de su padre y la fusión de ritmos en su propuesta musical.

La cantante y compositora española Judeline posa para una foto durante una entrevista sobre sus nominaciones a los Latin Grammy, en Ciudad de México, el viernes 24 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO.- Judeline tiene sus primeras nominaciones a los Latin Grammy por su debut “Bodhiria”, una producción onírica en la que resalta un toque de música folclórica venezolana.

“Fliparía la verdad, no me lo podría creer si ganara”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Y lo que me gusta es que gane quien gane, yo me voy a poner súper contenta, ¿sabes? Porque es un disco que me gusta un montón”.

Judeline nació en Jerez de la Frontera, en Andalucía, y creció en Barbate. Su madre es española y su padre venezolano. De niña soñaba con ser cantante, bailarina y actriz, pero donde vivía no había una academia de artes o un conservatorio. Cuando era adolescente comenzó a escribir letras al tiempo que aprendía gracias a su padre, quien es músico.

“Ya con 18 o 19 las cosas empezaron a ir bien y pude vivir un poquito de la música”, afirmó la artista de 22 años de edad, cuyo nombre verdadero es Lara Fernández Castrelo.

El estilo de Judeline mezcla flamenco, trap, R&B, reggaetón y sonidos árabes. Su enfoque al realizar sus piezas como “mangata”, “INRI” y “Heavenly” es muy sencillo, se imagina a sí misma escuchándolas en casa. También se inspira en sus sueños, pero sobre todo se deja llevar cuando entra al estudio de grabación.

“A veces sueño con melodías incluso, y luego lo grabo, pero bueno, no sé yo me sale bastante natural a la hora de estar en el estudio. Siempre necesito estar en el estudio y que la música suene, es como estudiar en la biblioteca”, destacó.

Además de la categoría de mejor álbum de música alternativa por “Bodhiria”, Judeline compite en la categoría de mejor canción alternativa por “Joropo”, la cual está inspirada en ese género tradicional venezolano.

“Mi papá toca muy bien el cuatro venezolano, él es increíble y le pedí por favor que viniera al estudio, que tocara”, dijo sobre esta canción. “Yo por primera vez había sacado una voz que nunca había sacado. O sea, quedó una pieza muy, muy linda”.

Su nombre artístico también tiene que ver con su padre, pues una de las canciones favoritas de él es “Hey Jude” de The Beatles.

Además de sus nominaciones a los Latin Grammy, Judeline puede presumir de haber participado en la canción “Who Wants To Live Forever?” de la banda sonora de “Tron: Ares”, realizada por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails. El viernes el dúo fue nominado al Grammy por “As Alive As You Need Me To Be”, otra de las piezas de la banda sonora.

Judeline grabó en el estudio con Reznor.

“Sentí que había mucha confianza en mí, que me dejaron fluir. No fue el típico hombre que lleva muchísimos años y te dice ‘haz esto’”, señaló. “Él me dejó mucha libertad, fue muy lindo conmigo, fue muy educado, me sentí muy, muy bien”.

Próximamente, estará viajando a la ceremonia de los Latin Grammy del 13 de noviembre en Las Vegas. También espera volver a México para presentarse en concierto y para algo más: “Me muero por ir a la playa”.