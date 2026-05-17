Deporta Venezuela a Alex Saab y abre posibilidad de que testifique contra Maduro

Empresario colombiano, ligado al chavismo y acusado de corrupción en Estados Unidos, fue enviado fuera del país

El presidente venezolano Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo)

El presidente venezolano Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab durante un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1958 en el que el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesus Vargas, Archivo)

MIAMI.- El gobierno de Venezuela informó el sábado que deportó a un cercano aliado de Nicolás Maduro que es objeto de varias investigaciones penales en Estados Unidos, menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente estadounidense Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

La decisión marca un drástico giro para Alex Saab, por quien Maduro luchó con uñas y dientes para llevarlo de regreso tras su anterior arresto en 2020. Ahora, el empresario nacido en Colombia y descrito durante mucho tiempo por autoridades de Estados Unidos como el “recaudador” de Maduro, podría ser llamado a testificar contra su antiguo protector, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en enero en una incursión del ejército estadounidense en Venezuela.

La autoridad de inmigración venezolana emitió un breve comunicado el sábado en el que no indica explícitamente a dónde envió a Saab, pero señaló que la decisión se basó en varias investigaciones penales que están en curso en Estados Unidos. En el comunicado se hace referencia a Saab solo como un “ciudadano colombiano”, lo cual pudo haber sido un guiño a la ley venezolana, que prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos. Tras su anterior arresto, Maduro y la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez presentaron una copia de lo que dijeron era el pasaporte venezolano de Saab, afirmando que era un diplomático de alto nivel que había sido detenido ilegalmente durante una escala para reabastecimiento de combustible mientras se dirigía a Irán.

Una fortuna construida a partir de contratos gubernamentales

Saab, de 54 años, amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano. Pero cayó en desgracia ante el nuevo gobierno del país que asumió el poder tras la destitución de Maduro. Desde que asumió el cargo el 3 de enero, Rodríguez degradó a Saab, lo despidió de su gabinete y le quitó su papel como el principal conducto para las empresas extranjeras que quieran invertir en Venezuela. Durante meses habían circulado versiones periodísticas de que estaba encarcelado o bajo arresto domiciliario.

Su traslado a Estados Unidos probablemente profundice las divisiones dentro de la frágil coalición gobernante de Rodríguez integrada por chavistas, llamados así por el movimiento iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Rodríguez ha generado una enorme buena voluntad en Washington y ha logrado frenar cualquier conversación sobre nuevas elecciones mientras se apega a las exigencias del gobierno de Donald Trump de abrir sus industrias petrolera y minera a la inversión estadounidense.

Pero esas concesiones a lo que los chavistas han descrito durante mucho tiempo como el “imperio” estadounidense han enfurecido a muchos de sus aliados más radicales e impulsados por la ideología, algunos de los cuales, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, ejercen gran influencia dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas y enfrentan ellos mismos cargos penales en Estados Unidos.

Investigación en EEUU sobre corrupción

The Associated Press informó en febrero que fiscales federales de Estados Unidos han investigado durante meses el papel de Saab en una presunta red de sobornos relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos.

La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra Álvaro Pulido, un socio de larga data de Saab, dijo un exfuncionario policial. Ese proceso, iniciado en Miami, se centra en el llamado programa CLAP establecido por Maduro para proporcionar productos básicos, como arroz, harina de maíz y aceite de cocina, a los venezolanos pobres que tenían dificultades para alimentarse en un momento de hiperinflación desbordada y una moneda en ruinas.

Saab es identificado en la acusación formal como “Conspirator 1” y presuntamente ayudó a establecer una red de empresas utilizada para sobornar a un gobernador pro-Maduro que otorgó a los socios comerciales un contrato para importar cajas de alimentos desde México a un precio inflado.

Saab fue arrestado por primera vez en 2020 después de que su jet privado hiciera una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria.

Rodríguez celebró el regreso de Saab en 2023, que consideró una victoria para Venezuela sobre lo que calificó como una campaña de mentiras y amenazas liderada por Estados Unidos. Pero varios políticos estadounidenses criticaron el acuerdo, incluido el senador republicano Chuck Grassley, quien escribió una carta al entonces secretario de Justicia Merrick Garland en la que dijo que la historia “debería recordar (a Saab) como un depredador de personas vulnerables”.

Biden aceptó liberar a Saab en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados y del retorno por parte de Venezuela de un contratista extranjero de defensa prófugo conocido como “Fat Leonard”. El acuerdo se produjo como parte de un intento de la Casa Blanca de Biden de revertir sanciones y atraer a Maduro a celebrar una elección presidencial libre y justa.

El indulto de Biden a Saab fue estrictamente limitado a una acusación formal de 2019 —el número de caso se cita en el propio indulto— relacionada con un contrato que él y Pulido presuntamente obtuvieron mediante sobornos para construir unidades de vivienda de bajo costo en Venezuela que nunca se construyeron.

Posible testigo contra Maduro

Si Saab es devuelto a custodia de Estados Unidos, podría convertirse en un testigo valioso contra Maduro.

El empresario se reunió en secreto con la DEA antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que, durante años, el empresario ayudó a la DEA a desentrañar la corrupción en el círculo cercano de Maduro. Como parte de esa cooperación, entregó más de 12 millones de dólares en ganancias ilegales provenientes de negocios turbios.

El abogado de Saab con sede en Miami, Neil Schuster, declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.