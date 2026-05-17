Svitolina vence a Gauff para ganar el Abierto de Italia

Elina Svitolina, de Ucrania, celebra tras ganar contra Coco Gauff, de Estados Unidos, al final del partido de la final femenina en el torneo de tenis del Abierto de Italia en Roma, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Elina Svitolina, de Ucrania, celebra tras ganar contra Coco Gauff, de Estados Unidos, al final del partido de la final femenina en el torneo de tenis del Abierto de Italia en Roma, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

ROMA (AP) — Elina Svitolina conquistó el sábado un tercer título del Abierto de Italia al vencer a Coco Gauff, quien perdió en la final en Roma por segundo año consecutivo.

En la final masculina del domingo, el favorito local Jannik Sinner se enfrentará a Casper Ruud.

Svitolina necesitó casi tres horas para imponerse 6-4, 6-7 (3), 6-2 y ganar su primer título WTA 1.000 desde que levantó el trofeo en Roma en 2018. La ucraniana también ganó el Abierto de Italia en 2017.

Gauff, que esperaba convertirse en la primera estadounidense en ganar en Roma desde 2016, perdió ante Jasmine Paolini el año pasado pero luego ganó el Abierto de Francia.

Gauff comenzó de manera brillante el sábado, quebrando a Svitolina y manteniendo su servicio en blanco. También tuvo la oportunidad de ponerse arriba 5-2 en el primer set, pero Svitolina salvó tres puntos de quiebre y ganó cuatro juegos seguidos para llevarse el set inicial.

La tercera preclasificada Gauff tuvo dificultades con su servicio durante todo el segundo set, pero logró llevarlo a un desempate e igualar el partido.

Sin embargo, Svitolina dominó el set decisivo y quebró el servicio de Gauff dos veces para dejarla sirviendo para el título. La séptima preclasificada Svitolina selló el resultado en su tercer punto de partido con una volea en la red.

Sinner cierra ante Medvedev

Jannik Sinner jugó pese al agotamiento y mantuvo la concentración durante la noche para vencer a Daniil Medvedev por 6-2, 5-7, 6-4 cuando se reanudó el sábado su semifinal aplazada por la lluvia y está a una victoria de convertirse en apenas el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve títulos Masters 1.000. Djokovic ganó cada torneo Masters al menos dos veces.

Sinner, número uno del mundo, había estado arriba 4-2 en el tercer set cuando el partido fue suspendido a última hora del viernes. El italiano cerró el encuentro en 15 minutos el sábado, al sellarlo en su tercer punto de partido después de que Medvedev había logrado salvar dos con su servicio.

“Fue un desafío muy diferente y un desafío duro”, dijo Sinner. “Por lo general, durante la noche, no me cuesta dormir, pero esta vez no fue fácil.

“Estás en el tercer set, casi terminado, pero aún tienes que presentarte otra vez y nunca sabes qué está pasando. Es como el inicio del partido porque vuelven los nervios. Estoy muy contento con cómo manejé esta situación y de estar de vuelta en la final”.

Más temprano el viernes, sobre la arcilla roja del Foro Itálico, Ruud arrolló al jugador local Luciano Darderi por 6-1, 6-1.

Sinner también intenta convertirse en el primer italiano en levantar el trofeo de Roma en medio siglo —desde Adriano Panatta en 1976—. Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y también está previsto que asista a la final masculina el presidente italiano Sergio Mattarella.

Sinner: exhausto

Después de ganar el primer set con facilidad el viernes, Sinner pareció fatigado a medida que Medvedev elevó su nivel y empezó a hacerlo correr por toda la cancha con dejadas y golpes desde el fondo hacia las esquinas.

Tras varios puntos, Sinner se inclinó hacia adelante en aparente agotamiento y se apoyó en su raqueta para sostenerse. Sinner también recibió atención en el muslo derecho por parte de un fisioterapeuta a mitad del segundo set.

Sinner remontó un 3-0 en contra solo para que le quebraran el servicio otra vez en el 12mo juego y ceder el set a Medvedev.

Pero un mal bote ayudó a Sinner a quebrar el servicio de Medvedev al inicio del tercer set para tomar el control de manera definitiva.

Sinner está 4-0 contra Ruud

Sinner ha ganado los cuatro enfrentamientos de su carrera contra Ruud sin ceder un set, incluido un contundente 6-0, 6-1 en los cuartos de final de Roma el año pasado.

“Jannik está persiguiendo la historia”, manifestó Ruud. “Yo tengo que ser el que intente detenerlo, y no será fácil jugar aquí en su país. … El año pasado, él realmente (me arrolló) aquí en la misma cancha, así que por supuesto busco revancha. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que es un jugador increíble y un talento único”.

Sinner perdió la final del año pasado en Roma ante Carlos Alcaraz, quien ahora está fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha. Paolini en 2025 se convirtió en la primera italiana en levantar el trofeo en 40 años.

Sinner no ha perdido desde el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Ha ganado 28 partidos seguidos y un récord de cinco títulos Masters consecutivos. Podría convertirse en el segundo hombre en ganar los tres torneos Masters 1.000 sobre arcilla —incluidos Monte Carlo y Madrid— en la misma temporada, después de que Rafael Nadal lograra esa hazaña en 2010.

Lo siguiente para Sinner después de Roma será el Abierto de Francia, el único evento de Grand Slam que no ha ganado. El campeón defensor, Alcaraz, también se lo perderá.