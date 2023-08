Denuncian ante FGR a militares que abusaron sexualmente de una mujer en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- La Fiscalía General de la República (FGR), inicio una carpeta de investigación, en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por el delito de violación equiparada; delito que se castiga con de cinco a 20 años de prisión; según el Código Penal.

“Fui abusada sexualmente por militares, deseo que nunca le pase a ninguna muchacha, en los exámenes que me realizaron en el hospital y aquí en la Fiscalía; me dijeron que presento una inflamación por los objetos que introdujeron” declaró María Esthela.

En su denuncia señaló que fue aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando personal castrense que realizaba labores de patrullaje en la colonia San Rafael, María Esthela logró identificar a 5 militares que cometieron el abuso sexual; solo uno tenía el rostro cubierto.

“Ya interpuse la denuncia, quiero justicia, esto no se va a quedar así, eran como veinte militares los que andaban en grupo, pero solo cinco de ellos abusaron sexualmente, de los cuales puedo identificar porque solo uno de ellos tenía tapada la cara” dijo la víctima.

Los dictámenes médicos y periciales son concluyentes a una violación equiparada, por lo que la Fiscalía General de la República, deberá continuar con el proceso de investigación contra personal militar, así como realizar exámenes psicológicos, para analizar una posible consecuencia postraumática al ataque sexual.

“Estoy con un trauma muy grande, nunca se me va a olvidar lo que me hicieron, es un trauma muy grande que se grabó aquí en mi cabeza; los militares me amenazaron y me dijeron que solo servía para eso, me dieron dos tiros al piso” agregó María Esthela.

Por los delitos de violación equiparada, amenazas y robo, serán investigados un grupo de militares que la mañana del sábado 12 de agosto, ultrajaron a una mujer de 24 años; quien presentó la denuncia correspondiente ante la delegación local de la FGR; por la secrecía procesal de la investigación no se informó el número de la carpeta de investigación.

“Denuncien, no se queden callados, que no les dé pena, deben denunciar porque es un delito muy grave, no quiero pensar que otra mujer, una abuelita estén pasando una situación como la mía, yo les digo que denuncien, no se queden calladas, no les dé vergüenza, esto que hicieron es un delito y se tiene que pagar” finalizó María Esthela.