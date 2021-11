Demandan fans heridos a Travis Scott tras show mortal

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias personas que resultaron heridas el viernes por la noche en el accidente ocurrido durante el concierto Astroworld, el cual dejó ocho personas muertas, iniciaron demandas en contra del organizador del show, el rapero y productor Travis Scott.

Manuel Souza, un asistente al festival musical que resultó con heridas graves, inició este lunes la querella en contra del también productor y de la compañía de entretenimiento Live Nation, la promotora de conciertos Scoremore y otros involucrados en el evento, como el cantante Drake, según informes de medios como The Guardian y CNN.

El afectado, quien es representado por el bufete de abogados Kherkher García, «sufrió graves lesiones corporales cuando la multitud descontrolada en el concierto lo tiró al suelo y lo pisoteó», se asegura en los documentos oficiales presentados en el condado de Harris, Texas.

«Los acusados no planificaron ni llevaron a cabo correctamente el concierto de manera segura», continúa la demanda.

«En cambio, ignoraron conscientemente los riesgos extremos de daño a los asistentes al concierto y, en algunos casos, alentaron y fomentaron activamente comportamientos peligrosos. Su negligencia grave causó lesiones graves al demandante».

Según la demanda, los abogados solicitan un juicio con jurado para determinar la cantidad exacta que cubrirá los daños, aunque Souza busca «una compensación monetaria de más de un millón de dólares».

«Con el corazón roto por las víctimas de Astroworld», dijo Live Nation, la compañía responsable de organizar el Festival Astroworld, en un comunicado. «Continuaremos trabajando para brindar la mayor cantidad de información y asistencia posible a las autoridades locales mientras investigan la situación».

REEMBOLSARÁ LAS ENTRADAS

El cantante Travis Scott aseguró que reembolsará el dinero a todas las personas que compraron boletos para su concierto Astroworld, donde debido a una estampida humana, ocho personas fallecieron.

Asimismo, el rapero decidió cancelar su aparición en un festival en Las Vegas este fin de semana, pues según varias fuentes, Travis está «demasiado angustiado para tocar» en el Festival Day N Vegas

Variety señaló que el también productor musical de 30 años proporcionará reembolsos completos a todos los fanáticos que compraron boletos para el espectáculo.

El rapero Roddy Ricch, que actuó en Astroworld antes de que Scott subiera al escenario, sí participará en el escenario principal de Day N Vegas el viernes; aseguró que donará todas las ganancias de su show al fondo de las familias de las víctimas del masivo, celebrado en Houston.

Rappers Travis Scott and Drake are being sued following the Astroworld Festival tragedy for "inciting mayhem." Eight people were killed and dozens were injured.

Police are also investigating reports of drug spiking. pic.twitter.com/KtB9DJdkMl

— DW News (@dwnews) November 8, 2021