Del Toro, entre las sorpresas de la Comic-Con

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta Guillermo del Toro será uno de los panelistas invitados a la primera versión digital de la convención Comic-Con, reportó Deadline.

Los organizadores del evento, que llevará por título Comic-Con @ Home y se llevará a cabo, de manera gratuita, del 22 al 26 de julio, compartieron este miércoles la primera tanta de horarios de sus ponencias, entre las que se encontrará la del filme Antlers.

El mexicano es productor del largometraje, que originalmente se iba a estrenar el 17 de abril pasado pero fue postergado debido a la pandemia de coronavirus; fue dirigido por Scott Cooper para Searchlight Pictures.

El panel de la película se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio con hora aún por confirmar; en él, Del Toro y Cooper darán detalles sobre la producción y discutirán cómo lograron trabajarlo.

En la parte de televisión, se mostrarán avances de series como The Boys, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, entre otras ponencias.

También habrán paneles para proyectos de animación como Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, Los Simpson, American Dad, Padre de Familia y más.

Aquí una lista del esquema con los eventos confirmados hasta ahora:

Televisión



Jueves, 23 de julio

Truth Seekers, de Amazon Originals, con Simon Pegg, Nick Frost, James Serafionwicz y Nat Saunders.

Utopia, de Amazon Originales, con Gillian Flyn, Josh Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, entre otros.

Upload, de Amazon Originals, con Greg Daniels, Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bingley, entre otros.

The Boys, de Amazon Originals, con Eric Kripke, Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, entre otros.

Vienes, 24 de julio

Archer, de FX Networks, con Aisha Tayler, Chris Parnell, Judy Greer, Amber Nash y Lucky Yates.

Sábado, 25 de julio

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe, de Disney, con Dan Povenmire, Jeff Marsh, Ashley Tisdale, entre otros.

What We Do In the Shadows, de FX Networks, con Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak, Mark Proksch y Harvey Guillén.

A Conversation with Nathan Fillion, de Disney TV/ABC, con Alexei Hawley, Nathan Fillion, Joss Whedon, Alan Tudyk, entre otros.

American Dad!, de 20th Century Fox Television/TBS, con Brent Woods, Rachel MacFarlane, Wendy Schaal, Scott Grimes, entre otros.

Bless the Harts, de 20th Century Fox Television, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Ike Barinholtz, Jillian Bell y Fortune Feimster.

Bob’s Burgers, de 20th Century Fox Television, con Loren Bouchard, H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, entre otros.

Crossing Swords, de Sony/Hulu, con John Harvatine IV, Tom Root, Adam Ray, Tara Strong, Seth Green, Alana Ubach, entre otros.

Duncanville, de 20th Century Fox Television/Universal Television, con Amy Poehler, Ty Burrell, Riki Lindhome, Joy Osmanski, entre otros.

Padre de Familia, de 20th Century Fox Television, con Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green, Rich Appel, entre otros.

Fear the Walking Dead, de AMC, con Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David, entre otros.

Helstrom, de Marvel Television/Hulu, con Paul Zbyszewski, Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, entre otros.

Hoops, de 20th Century Fox Television/Netflix, con Jake Johnson, Rob Riggle, Ron Funches, Natasha Leggero, Cleo King, entre otros.

NeXt, de 20th Century Fox Television, con Manny Coto, John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley, Jason Butler, entre otros.

Los Simpson, de 20th Century Fox Television, con Al Jean, Matt Selman, David Silverman, Carolyn Omine y Mike B. Anderson.

Solar Opposites, de 20th Century Fox Television/Hulu, con Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone, Mary Mack, entre otros.

Stumptown, de ABC Studios, con Cobbie Smulders, Jack Johnson, Michael Ealy, Jason Richman, David Bernard, entre otros.

The Walking Dead, de AMC, con Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Laura Cohan, Josh McDermitt, entre otros.

The Walking Dead: World Beyon, de AMC, con Aliyah Royale, Alexa Mansour, Hal Cumpston, Nicholas Cantu, Nico Tortorella, entre otros.

Cine

Sábado, 25 de julio

Antlers, de Searchligh Pictures, con Guillermo del Toro y Scott Cooper.

Bill & Ted Face the Music, de Orion Pictures, con Alex Winter, Keanu Reeves, Samara Weavin, William Sadler, Dean Parisot, entre otros.