Dejan tornados e inundaciones al menos 17 muertos en China

En esta imagen publicada por Xinhua News Agency, rescatistas trabajan en un centro logístico afectado por un tornado en el distrito de Huangzhou, ciudad de Huanggang, en la provincia china de Hubei, el 7 de julio de 2026. (Wu Zhizun/Xinhua via AP)

En esta imagen publicada por Xinhua News Agency, rescatistas trabajan en un centro logístico afectado por un tornado en el distrito de Huangzhou, ciudad de Huanggang, en la provincia china de Hubei, el 7 de julio de 2026. (Wu Zhizun/Xinhua via AP)

BEIJING.- Al menos 11 personas murieron y cientos más resultaron heridas después de que varios tornados y tormentas azotaran una provincia del centro de China, informó el martes la prensa estatal, mientras caían lluvias récord en distintas zonas del sur.

Varias zonas del este de la provincia de Hubei fueron golpeadas por tormentas eléctricas la noche del lunes y el mal tiempo afectaba a 14.600 personas, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Más de 330 personas resultaron heridas y una estaba desaparecida, mientras que más de 20 viviendas se derrumbaron y más de 4.800 sufrieron daños, indicó.

Un inusual tornado EF2 barrió la ciudad de Huanggang, donde una empresa de logística y un complejo de almacenes resultaron duramente afectados; los vientos levantaron varios camiones y los desplazaron hasta de 30 metros (98 pies), reportó Xinhua.

Un video publicado por Shanghai Daily en X parecía mostrar a algunas personas en la planta baja de un edificio gritando mientras los fuertes vientos abrían a la fuerza las puertas de vidrio, haciendo añicos una de ellas.

Los tornados suelen registrarse en provincias sureñas y costeras como Guangdong y Jiangsu, según China Weather News, que depende de la Administración Meteorológica de China. Son poco frecuentes en la provincia de Hubei y múltiples factores, incluidos los remanentes de la tormenta tropical Maysak, contribuyeron a los que golpearon la región la noche del lunes, declaró el experto meteorológico Wang Xiaoling al periódico Hubei Daily.

Mientras tanto, en el sur de China, funcionarios informaron que seis personas habían muerto y 11 más estaban desaparecidas, mientras lluvias récord asociadas a Maysak provocaban inundaciones generalizadas en la región de Guangxi, afectando a 375.000 personas, de las cuales 130.000 fueron evacuadas, según la oficina regional de propaganda de Guangxi.

Autoridades regionales dijeron que 341 embalses tenían niveles de agua que excedían los límites de control de inundaciones en la región, y que los niveles de agua en 56 estaciones han superado las marcas de advertencia.

“Existe un alto riesgo de filtraciones, deslizamientos de tierra y derrumbes estructurales”, advirtió el funcionario regional Cai Yunge, debido a los embalses y diques fluviales sometidos a una prolongada saturación por altos niveles de agua.

Elementos de infraestructura, como los suministros de agua potable, carreteras, redes eléctricas e instalaciones de comunicación en algunas ciudades, han sufrido daños importantes, dijo Cai en una conferencia de prensa.

En distintas publicaciones en las redes sociales de China se muestran los urgentes llamados de la gente para ser rescatada, diciendo que no lograron comunicarse con sus familiares en la región afectada por las inundaciones.

Más de 8.000 rescatistas fueron enviados a la región, junto con más de 1.700 vehículos, dijo Cai.

Guangxi emitió una alerta roja, el nivel más alto, por inundaciones el martes. Los niveles de los ríos subieron hasta 7,5 metros (25 pies) por encima de los niveles de advertencia, según Xinhua.