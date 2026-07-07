Atacan tres petroleros en Ormuz y aumenta tensión con Irán

Estados Unidos endureció sanciones petroleras mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones entre ambos países

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Tres buques petroleros fueron alcanzados el martes por proyectiles en el estrecho de Ormuz, informó el ejército británico, mientras que Estados Unidos revocó una licencia que eximía de sanciones al petróleo iraní como parte de un acuerdo provisional para poner fin a los combates entre Estados Unidos e Irán.

Los nuevos ataques en la vía marítima fueron el mayor número en un solo día desde finales de abril, según cifras de la Organización Marítima Internacional. Los recientes ataques amenazaban con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer las prácticas normales de navegación y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra.

Horas después, Estados Unidos revocó la licencia de 60 días emitida el mes pasado por el Departamento del Tesoro que eximía de sanciones al petróleo iraní.

Un funcionario estadounidense dijo que la licencia fue revocada porque las acciones de Irán en el estrecho eran inaceptables y debían enfrentar consecuencias. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir detalles sobre la razón de la medida.

La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Uno de los buques petroleros navegaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzado por un proyectil y se incendió, según la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, y ambos continuaron su trayecto, indicó la agencia marítima británica.

Se sospecha que Teherán, que ha declarado repetidamente que sólo su ruta aprobada a través del estrecho es segura, ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Los detalles de ubicación proporcionados por la agencia británica muestran que los tres ataques ocurrieron frente a la costa omaní o de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, lo que hace probable que los barcos estuvieran utilizando la ruta cerca de Omán.

Las conversaciones entre EEUU e Irán están en pausa

Estados Unidos está ansioso por avanzar en las negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero. Un acuerdo provisional se ha visto sometido a tensiones.

Ataques anteriores en el estrecho han provocado represalias de Estados Unidos. Irán ha respondido con ataques contra países árabes del golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

La licencia emitida por Estados Unidos autorizaba la producción, entrega y venta de petróleo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo en ese momento que largas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso” para poner fin a la guerra.

Las sanciones estadounidenses sobre la compra de petróleo iraní estaban vigentes desde la Revolución iraní de 1979. Después de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, y tras el cierre del estrecho, Estados Unidos había autorizado la venta temporal de petróleo iraní al menos dos veces como incentivo para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del sepelio del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió por los primeros ataques de Israel y Estados Unidos.

Qatar califica el ataque como una violación del derecho internacional

Un petrolero transportaba gas natural licuado hacia el sur a través del estrecho cerca de Limah, Omán, cuando un proyectil impactó la sala de máquinas del lado izquierdo y provocó un incendio, informó Operaciones de Comercio Marítimo.

Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, manifestó que el petrolero qatarí Al Rekayyat fue blanco de un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Lo calificó como una “violación grave y explícita” del derecho internacional.

En una publicación en X, afirmó que Qatar considera a Irán “plenamente responsable en términos legales”.

Posteriormente, también el martes, la agencia marítima británica informó que un barco petrolero fue alcanzado en su lado izquierdo mientras salía del estrecho cerca de la frontera entre Omán y EAU. Un tercer petrolero fue impactado por un dron frente a Omán, indicó la agencia.

El Joint Maritime Information Center, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, comunicó a los navieros el lunes que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Los barcos que se dirigen al norte por la ruta iraní deben registrarse con Teherán. Los que van hacia el sur trabajan con Omán y Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un pacto provisional, permitir que los barcos pasaran sin pagar cargos durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y luego cobrar tarifas por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho.

La firma de datos Kpler informó que, durante el fin de semana pasado, al menos 108 barcos cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Dolientes se reúnen en Qom para el funeral de Jamenei

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

La televisión estatal iraní transmitió en vivo el martes imágenes de cientos de miles de personas caminando hacia la mezquita de Jamkaran, al sur de Qom, para el servicio fúnebre. Los chiíes creen que la mezquita alguna vez acogió a Muhammad al-Mahdi, el duodécimo y último imán chií, quien desapareció en el siglo IX y se supone que algún día reaparecerá para traer justicia al mundo.

El hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, aún no ha aparecido en las ceremonias, que comenzaron el sábado en Teherán. Se cree que permanece oculto tras haber resultado herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

El cuerpo de Jamenei llegó el martes por la tarde a Najaf, Irak, donde fue recibido por altos funcionarios de ambos países. Se prevén procesiones para el miércoles en Najaf y Karbala, las dos ciudades santas del chiismo iraquí. Irak tiene una considerable población chií y alberga importantes sitios religiosos y centros de aprendizaje de esa rama del islam.

Jamenei, que tenía 86 años, será devuelto luego a Irán para ser enterrado el jueves en el santuario del imán Reza en Mashhad, su ciudad natal.