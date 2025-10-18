El Dólar
Deja daños materiales choque en avenida Santos Degollado y la calle Doctor Mier

Agentes viales realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que Ricardo fue el responsable del accidente al no respetar la luz roja del semáforo

Como resultado, el conductor responsable fue multado, y ambos vehículos fueron trasladados al corralón para deslindar responsabilidades y cubrir los daños. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial se registró en el cruce de la avenida Santos Degollado y la calle Doctor Mier, dejando como saldo únicamente daños materiales y la aplicación de una multa al responsable.

El percance ocurrió cuando un Nissan March modelo 2024, conducido por Ricardo, de 43 años, circulaba de oriente a poniente sobre la calle Doctor Mier. Según su declaración ante elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el semáforo cambió a verde al llegar a la intersección, por lo que continuó su marcha.

Al mismo tiempo, un Ford Focus modelo 2012, conducido por Dulce, de 36 años, transitaba de sur a norte sobre la avenida Degollado, siendo impactado de costado por el frente del Nissan.

Agentes viales realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que Ricardo fue el responsable del accidente al no respetar la luz roja del semáforo. Esta conclusión se basó en el testimonio de un testigo ocular presente en el lugar.

Como resultado, el conductor responsable fue multado, y ambos vehículos fueron trasladados al corralón para deslindar responsabilidades y cubrir los daños.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de incidentes.

