Nottingham Forest despide al técnico Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — Nottingham Forest despidió al entrenador Ange Postecoglou minutos después de la derrota 3-0 ante el Chelsea el sábado.

Postecoglou no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando tras reemplazar a Nuno Espirito Santo el nueve de septiembre.

Fue su primer trabajo desde que fue despedido por el Tottenham al final de la temporada pasada, a pesar de haber llevado a los Spurs al título de la Liga Europa, rompiendo así una sequía de trofeos de 17 años.

Forest perdió seis y empató dos encuentros en los ocho partidos en los que Postecoglou estuvo al mando. Eso incluye cuatro derrotas en cinco duelos de liga en los que anotaron sólo un gol para que el Forest quedara por encima de la zona de descenso.