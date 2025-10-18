El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Nottingham Forest despide al técnico Ange Postecoglou tras derrota ante Chelsea

Postecoglou no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando tras reemplazar a Nuno Espirito Santo el nueve de septiembre

Nottingham Forest head coach Ange Postecoglou reacts during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Chelsea, in Nottingham, England, Saturday, Oct. 18, 2025. (Mike Egerton/PA via AP)
AP

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — Nottingham Forest despidió al entrenador Ange Postecoglou minutos después de la derrota 3-0 ante el Chelsea el sábado.
Postecoglou no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando tras reemplazar a Nuno Espirito Santo el nueve de septiembre.
Fue su primer trabajo desde que fue despedido por el Tottenham al final de la temporada pasada, a pesar de haber llevado a los Spurs al título de la Liga Europa, rompiendo así una sequía de trofeos de 17 años.
Forest perdió seis y empató dos encuentros en los ocho partidos en los que Postecoglou estuvo al mando. Eso incluye cuatro derrotas en cinco duelos de liga en los que anotaron sólo un gol para que el Forest quedara por encima de la zona de descenso.

Deja daños materiales choque en avenida Santos Degollado y la calle Doctor Mier
El retrato de una guardabosques en “La reserva” se lleva el premio a mejor película en Morelia

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.