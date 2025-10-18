Gobernador preside en la UAT clausura de la sesión nacional de universidades públicas

Tampico, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya visitó el Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde encabezó, junto con el rector Dámaso Anaya Alvarado, la ceremonia de clausura de la Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), encuentro que fortaleció la cooperación interinstitucional y promovió estrategias de desarrollo regional.

Con la asistencia de rectoras y rectores que forman parte de este organismo integrado por más de 80 instituciones de todo el país, el gobernador destacó la importancia de fortalecer la educación superior como base del desarrollo humano, científico y tecnológico, al subrayar que Tamaulipas vive una etapa de transformación con enfoque humanista centrado en el bienestar de las personas.

En su mensaje agradeció al rector Dámaso Anaya la invitación para compartir este encuentro académico de gran relevancia, y resaltó la disposición del Gobierno del Estado para continuar trabajando de manera conjunta con las universidades en programas que fortalezcan la capacidad científica y tecnológica del país.

Por su parte, el rector agradeció la presencia del mandatario estatal y de las autoridades nacionales, destacando que la UAT asume un papel protagónico en la construcción de políticas educativas que fortalezcan el desarrollo regional y nacional.

Señaló que, desde su elección como vicepresidente del CUPIA, ha promovido una agenda colaborativa entre instituciones, impulsando la vinculación, la innovación y la formación del capital humano como ejes estratégicos para responder a los desafíos de la educación superior.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, destacó la coordinación entre universidades, así como los avances en transparencia y rendición de cuentas. Señaló la creación de convenios con diversas secretarías del Estado y el fortalecimiento en temas prioritarios como derechos humanos, inclusión y cultura de paz, integrables en las políticas universitarias.

En tanto, el Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, en representación de la Secretaría de Educación Pública, resaltó la colaboración con la ANUIES y universidades en proyectos de innovación educativa, transparencia y responsabilidad social, y enfatizó la importancia de fortalecer la formación humanista y adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales.

Durante la sesión se abordaron temas estratégicos para la educación superior, incluyendo: la participación en Comisiones Regionales de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, las Jornadas de Tequios por la Paz, avances del Censo Nacional sobre Inteligencia Artificial Generativa y la cooperación internacional y vinculación estratégica de las universidades.