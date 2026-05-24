Deja choque lateral dos personas lesionadas, entre ellas un menor

El accidente se registró en la intersección de la calle Mina y la avenida Santos Degollado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente se registró en la intersección de la calle Mina y la avenida Santos Degollado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque lateral ocurrido en el sector Centro de esta frontera dejó como saldo dos personas lesionadas —entre ellas un menor— y daños materiales de consideración, luego de que una conductora no respetara una señal de alto en un cruce de vialidades.

El accidente se registró en la intersección de la calle Mina y la avenida Santos Degollado, donde, de acuerdo con información preliminar de Tránsito Municipal, una mujer de 68 años, identificada como Herlinda, circulaba de poniente a oriente y no detuvo su marcha ante el señalamiento restrictivo.

La omisión provocó que su vehículo, un Toyota Corolla modelo 2004, fuera impactado en el costado derecho por una camioneta Jeep Cherokee modelo 1999, conducida por Juan Antonio, de 56 años, quien se desplazaba con preferencia de paso sobre la avenida en sentido de sur a norte.

Tras el impacto, unidades de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una mujer y a un menor de edad que viajaban como acompañantes en uno de los vehículos involucrados, quienes presentaban diversos golpes.

Ambos lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General para una valoración médica más detallada, con el fin de descartar posibles lesiones internas o fracturas derivadas del percance.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades siniestradas, a fin de restablecer la circulación en la zona.