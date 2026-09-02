Deja calor extremo puente atascado durante horas en Chicago

Las altas temperaturas expandieron sus componentes e impidieron cerrarlo, generando congestionamientos viales en el centro de la ciudad

Agua bombeada por una embarcación del Departamento de Bomberos de Chicago cae sobre el puente DuSable Lake Shore Drive que cruza el río Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026. El puente de doble hoja, dos niveles y contrapeso fijo se había quedado atascado anteriormente ese mismo día. (Terrence Antonio James/Chicago Tribune vía AP)

Agua bombeada por una embarcación del Departamento de Bomberos de Chicago cae sobre el puente DuSable Lake Shore Drive que cruza el río Chicago, el miércoles 2 de septiembre de 2026. El puente de doble hoja, dos niveles y contrapeso fijo se había quedado atascado anteriormente ese mismo día. (Terrence Antonio James/Chicago Tribune vía AP)

CHICAGO.- Un importante puente en el centro de Chicago permaneció atascado en posición elevada durante más de cuatro horas el miércoles, luego de que calor provocara la expansión de sus componentes.

El puente DuSable Lake Shore Drive, que cruza el río Chicago a la altura de Grand Avenue, quedó atascado durante una elevación para permitir que una embarcación pasara por debajo aproximadamente a las 10 de la mañana, informó Erica Schroeder, portavoz del Departamento de Transporte de Chicago. El puente finalmente descendió y reabrió al tráfico poco antes de las 2:30 de la tarde.

“El problema estuvo relacionado con las altas temperaturas en Chicago, que hicieron que los componentes del puente se expandieran lo suficiente como para impedir que las dos hojas del puente cerraran por completo”, explicó Schroeder en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cuadrillas de la ciudad, con apoyo del Departamento de Bomberos de Chicago, “hicieron los ajustes necesarios” para enfriar el puente, agregó.

Una ola de calor extremo comenzó a extenderse por Chicago el martes, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertirles a los residentes durante dos días consecutivos que se prepararan para un “calor peligroso”.

El hecho de que el puente estuviera atascado provocó embotellamientos en el centro, ya que los conductores se vieron obligados a tomar otras rutas.