Define NBA regresos de Brown y Antetokounmpo para enero

La liga reveló su calendario 2026-27, que comenzará en octubre y concluirá en abril

Giannis Antetokounmpo habla durante una conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo miembro del equipo de los Heat de Miami, el jueves 16 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

Giannis Antetokounmpo habla durante una conferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo miembro del equipo de los Heat de Miami, el jueves 16 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

NUEVA YORK.- Jaylen Brown y Giannis Antetokounmpo disputarán partidos de regreso a casa con una semana de diferencia en enero.

La NBA publicó el calendario de la temporada 2026-27 el jueves, con lo que quedaron fijadas las fechas para que los dos ex MVP de las Finales de la NBA vuelvan para enfrentar a los equipos que los traspasaron este verano.

Los calendarios de la noche inaugural y de Navidad ya se habían dado a conocer a principios de esta semana, así que esos dos partidos estaban entre los enfrentamientos más atractivos cuyos detalles aún no se conocían. Brown, quien fue traspasado de los Celtics a los rivales 76ers de Filadelfia en un movimiento sorprendente, jugará su primer partido de regreso en Boston el 21 de enero.

Se esperaba que Milwaukee traspasara a Antetokounmpo en esta temporada baja —en un momento se especuló que podría ser intercambiado por Brown— y finalmente fue enviado a Miami. El Heat viajará para enfrentar a los Bucks por primera vez el 28 de enero.

Ambos partidos, que se jugarán los jueves por la noche, se transmitirán por streaming en Prime Video.

Otros detalles del calendario:

De principio a fin

La temporada comenzará el 20 de octubre con una triple cartelera, destacada por LeBron James, Brown y los 76ers visitando a los Knicks, que recibirán sus anillos tras ganar el primer campeonato de la franquicia desde 1973.

La temporada regular termina el 11 de abril. El fin de semana del Juego de Estrellas está programado del 19 al 21 de febrero en Phoenix.

Noches ocupadas y noches libres

Todos los equipos jugarán el lunes 2 de noviembre, y luego no habrá partidos la noche siguiente, que es el Día de las Elecciones en Estados Unidos. La liga deja libre ese primer martes de noviembre con la esperanza de que los aficionados y los miembros de la comunidad de la NBA participen en el proceso de votación.

Ningún equipo jugará el sábado 10 de abril, el penúltimo día de la temporada regular. Luego, todos los equipos tendrán acción en el último día, con todos los partidos emparejando a equipos de la Conferencia Este y el único duelo interconferencias programado para comenzar a las 6:30 de la tarde hora del Este. Los partidos que involucren a equipos del Oeste están previstos para las 8:30 de la tarde.

Dónde ver los partidos

Habrá 90 partidos de temporada regular televisados a nivel nacional por ABC o NBC, frente a 79 la temporada pasada. Cada equipo estará programado para aparecer en televisión nacional al menos dos veces.

A lo largo de la temporada, los partidos se transmitirán por streaming en Peacock los lunes por la noche, se emitirán en NBC y Peacock los martes, serán televisados por ESPN los miércoles y se transmitirán por streaming en Prime Video los viernes.

Los partidos estelares de los sábados por la noche en ABC comienzan el 12 de diciembre con los Knicks visitando al Heat, mientras que “Sunday Night Basketball” de NBC regresa el 24 de enero con Oklahoma City visitando a Golden State.

Prime Video comenzará a transmitir por streaming dobles carteleras de los jueves por la noche en enero y algunos partidos de los sábados por la tarde a partir del 6 de febrero con Portland en Memphis, cuando Ja Morant regrese para enfrentar a los Grizzlies por primera vez.

Mucho tiempo en televisión

Los Knicks, campeones de la NBA, son el equipo con más apariciones en ABC con seis, mientras que los Lakers, 76ers, San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves aparecen en ESPN ocho veces cada uno.

Los Knicks, Spurs, 76ers, Thunder, Warriors, Nuggets, Lakers y Houston alcanzan el máximo de 11 apariciones en NBC.

Partidos en noches consecutivas y pausas en el calendario

Los equipos promediarán 14,2 partidos en noches consecutivas esta temporada, el total más bajo desde que se añadió la NBA Cup al calendario, y ningún equipo tendrá más de 16. Ningún equipo jugará ocho partidos en 12 noches, ni 18 en 30.

Hay 59 partidos en noches consecutivas que implican al menos 750 millas de viaje, menos que los 74 de la temporada pasada.

Ningún equipo estará programado para jugar la noche anterior a partidos de la NBA Cup, ni si participa en partidos televisados a nivel nacional el día de Navidad, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, las noches de domingo en NBC o las noches de sábado en ABC.

Momentos de hitos

Si Kevin Durant promedia 26 puntos, como lo hizo en su primera temporada en Houston, podría superar a Kobe Bryant y colocarse en el cuarto puesto de la lista histórica de anotación en algún momento alrededor del 16 de enero, cuando los Rockets estarían en la mitad de su calendario.

Rick Carlisle está previsto que se convierta en el octavo hombre en dirigir 2.000 partidos de la NBA el 8 de marzo, cuando los Indiana Pacers jueguen su partido número 65 de la temporada.