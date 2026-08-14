Confirma Brady participación de Josh Allen ante Carolina

El quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, se prepara para lanzar durante la práctica en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el sábado 8 de agosto de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (Foto AP/Adrian Kraus)

El quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, se prepara para lanzar durante la práctica en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el sábado 8 de agosto de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (Foto AP/Adrian Kraus)

ORCHARD PARK, Nueva York.- Un nuevo cuerpo técnico y otra oportunidad de acostumbrarse al nuevo estadio de Buffalo llevaron al entrenador de los Bills, Joe Brady, a decidir que Josh Allen y el resto de sus titulares sanos jueguen en el debut de pretemporada del equipo contra Carolina el sábado.

“Obviamente tenemos todo nuevo”, comentó Brady el jueves. “Así que es nuestra primera oportunidad de reunirnos y mostrar un ejemplo de lo que representan los Buffalo Bills. Creo que eso es importante”.

Brady es entrenador en jefe por primera vez, después de que el excoordinador ofensivo de Buffalo fuera ascendido para asumir el cargo tras el despido de Sean McDermott en enero. El partido le brindará a Brady la oportunidad de tomarle el pulso a su nuevo rol y de trabajar con un cuerpo técnico que ha atravesado numerosos cambios en esta pretemporada.

Y la salida también les presenta a los Bills la posibilidad de familiarizarse más con su nueva casa de 2.100 millones de dólares en una situación de partido. El encuentro llega una semana después de que los Bills realizaran su primera práctica en el Highmark Stadium, construido al otro lado de la calle de su antigua sede.

Para Allen, la aparición en pretemporada será la primera en dos años. El jugador, en su novena temporada, no participó en ninguno de los tres partidos de pretemporada de Buffalo el año pasado, y no juega desde que disputó el primer cuarto del debut de pretemporada de los Bills contra Chicago el 10 de agosto de 2024.

“Nuevo entorno. Nueva rutina”, expresó Allen, quien anteriormente se ha mostrado a favor de jugar partidos de pretemporada.

“Queremos asegurarnos de que esto se parezca lo más posible a un partido real porque es un partido real”, añadió, al mirar hacia el debut de la temporada regular de Buffalo contra Detroit el 17 de septiembre. “Tener esas repeticiones antes del primer partido, cuando lo tengamos aquí el jueves por la noche, simplemente para entender el proceso detrás de todo y no sorprendernos con nada nuevo”.

Entre los puntos de la lista de Allen está acostumbrarse al campo — los Bills han cambiado a césped natural en lugar de superficie artificial. También está familiarizarse con dónde están ubicados los relojes del partido y ajustarse a las luces, que ahora se encuentran debajo del alero del techo, en lugar de estar sobre torres que dominaban el antiguo campo.

Brady dijo que la determinación final sobre quién juega y cuánto se tomará después de la práctica.

El coordinador defensivo de primer año, Jim Leonhard, ya había anunciado que hará jugar a sus titulares el sábado. La defensa de Buffalo es la que más cambios ha tenido esta pretemporada, con Leonhard introduciendo un sistema 3-4 y con la unidad prevista para contar con al menos cinco nuevos titulares.

No se espera que jueguen varios titulares lesionados, incluidos el centro Connor McGovern, los safeties C.J. Gardner-Johnson y Cole Bishop, y el cornerback Maxwell Hairston. Los cuatro jugadores se han perdido al menos varios días de práctica, aunque Brady no ha revelado sus lesiones ni un calendario para sus regresos.

Después de viajar a Cleveland la próxima semana para un entrenamiento conjunto seguido de un partido de pretemporada el 22 de agosto, los Bills cerrarán su calendario recibiendo a Pittsburgh el 27 de agosto.