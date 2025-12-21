Defiende Departamento de Justicia liberación parcial de archivos Epstein por protección a víctimas

Foto difundida por el Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York, que muestra al financista Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York via AP)

WEST PALM BEACH, Florida.- El subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió el domingo la decisión de la agencia de liberar sólo una parte de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein antes de la fecha límite establecida por el Congreso, asegurando que la medida era necesaria para proteger a las sobrevivientes de abuso sexual por parte del financiero.

Blanche prometió que el gobierno federal cumplirá eventualmente con su obligación legal. Pero enfatizó que el departamento estaba obligado a actuar con cautela al momento de publicar miles de documentos que pueden incluir información sensible.

La liberación parcial del pasado viernes ha desatado una nueva oleada de críticas de los demócratas, quienes han acusado al gobierno federal de tratar de ocultar información.

Blanche aseguró que las críticas son infundadas en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump continúa enfrentando llamados –incluso de parte de algunos miembros de su base política– por una mayor transparencia sobre las investigaciones del gobierno en torno a Epstein, quien alguna vez fue cercano a Trump y a varios otros líderes políticos y magnates empresariales.

“La razón por la que seguimos revisando documentos y seguimos con nuestro proceso es simplemente para proteger a las víctimas”, declaró Blanche al programa “Meet the Press” de NBC. “Así que las mismas personas que se quejan de la falta de documentos publicados el viernes son las mismas que aparentemente no quieren que protejamos a las víctimas”.

Los comentarios de Blanche fueron los más extensos por parte del gobierno desde que se dieron a conocer los archivos, entre los cuales se incluyen fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y documentos judiciales, entre otras cosas. Pero no se encontraron algunos de los registros más importantes sobre Epstein, como entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia que examinan decisiones de acusación. Esos registros podrían ayudar a explicar la perspectiva del caso desde el punto de vista de los investigadores y por qué a Epstein se le permitió declararse culpable de un cargo relativamente menor de prostitución en 2008.

Trump, quien fue amigo de Epstein durante años antes de que se produjera un distanciamiento entre ambos, pasó meses tratando de mantener los registros bajo precinto. Si bien Trump no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, ha argumentado que no hay nada que ver en los archivos y que la población debería enfocarse en otros asuntos.

Fiscales federales en Nueva York presentaron cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero el financiero se quitó la vida en prisión poco después de su arresto.

Demócratas: Encubrimiento, no protección

Pero los legisladores demócratas arremetieron el domingo contra Trump y el Departamento de Justicia por la liberación parcial de registros.

El representante demócrata Jamie Raskin, argumentó que el Departamento de Justicia está obstruyendo la implementación de la ley que exige la liberación de los documentos, no porque quiera proteger a las víctimas de Epstein.

“Se trata de encubrir cosas que, por alguna razón, Donald Trump no quiere que se hagan públicas, ya sea sobre él mismo, otros miembros de su familia, amigos, Jeffrey Epstein, o simplemente la red social, empresarial y cultural en la que estuvo involucrado durante al menos una década, si no más”, dijo al programa “State of the Union” de CNN.

Blanche también defendió la decisión del departamento de eliminar de su página web varios archivos relacionados con el caso –incluida una fotografía en la que aparecía Trump– menos de un día después de la publicación de los documentos.

Los archivos faltantes, los cuales estaban disponibles el viernes pero ya no el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban a mujeres desnudas, y una mostraba una serie de fotografías a lo largo de una credenza y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la confidente de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Blanche dijo que los documentos fueron eliminados porque también mostraban a víctimas de Epstein. Añadió dijo que la foto de Trump y los demás documentos se volverán a publicar una vez que se censuren para proteger a sobrevivientes.

“No tiene nada que ver con el presidente Trump”, afirmó Blanche. “Ya se han publicado decenas de fotos del presidente Trump en las que se le ve con el señor Epstein”.

Los miles de archivos relacionados con Epstein ofrecen la mirada más detallada hasta el momento sobre casi dos décadas de escrutinio gubernamental a los abusos sexuales de Epstein contra mujeres jóvenes y menores de edad. Sin embargo, las publicaciones del viernes –repletas de documentos censurados– no han hecho mucho por disminuir el clamor por información tomando en consideración la cantidad de documentos que aún no se han liberado y la razón por la que no se ha publicado cierto material.

Identifican a más posibles víctimas, dice Blanche

Blanche señaló que el Departamento de Justicia sigue revisando el cúmulo de documentos y en los últimos días ha conocido los nombres de más víctimas potenciales.

También defendió la decisión de la Oficina de Prisiones Estados Unidos de transferir a Maxwell a una prisión federal de mínima seguridad a principios de este año, poco después de que la entrevistó con respecto a Epstein. Blanche afirmó que se ordenó su traslado por preocupaciones sobre su seguridad.

Maxwell, la antigua novia de Epstein, cumple una sentencia federal de 20 años en prisión luego de ser encontrada culpable en 2021 por delitos de tráfico sexual.

“Sufría numerosas amenazas contra su vida”, declaró Blanche. “Así que la Oficina de Prisiones no sólo es responsable de encarcelar a las personas y asegurarse de que permanezcan en la cárcel, sino también de su seguridad”.

En tanto, los representantes, el demócrata Ro Khanna, y el republicano Thomas Massie, han indicado que podrían redactar cargos de juicio político contra la secretaria de Justicia Pam Bondi por lo que consideran el grave incumplimiento de la agencia con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró al programa “This Week” de ABC que necesita haber “una explicación completa y luego una investigación completa sobre por qué la producción de documentos no ha cumplido con lo que la ley establece claramente”, aunque se abstuvo de expresarse a favor de un juicio político.

Blanche desestimó las conversaciones de juicio político.

“Adelante”, dijo Blanche. “Estamos haciendo todo lo que se supone que debemos hacer para cumplir con este estatuto”.