Toca tierra Bertha en Luisiana y avanza hacia la costa de Texas

La tormenta tropical mantiene riesgos de marejada, lluvias y fuertes vientos en el sur de Estados Unidos

Christian Mosley-Richardson (izquierda) ayuda a Johnisha West a llenar sacos de arena antes de la llegada de la tormenta tropical Bertha, en Morris FX Jeff Sr. Park en Algiers, Nueva Orleans, el 20 de julio de 2026. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Christian Mosley-Richardson (izquierda) ayuda a Johnisha West a llenar sacos de arena antes de la llegada de la tormenta tropical Bertha, en Morris FX Jeff Sr. Park en Algiers, Nueva Orleans, el 20 de julio de 2026. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

FLORIDA.- La tormenta tropical Bertha avanzaba lentamente el miércoles sobre el extremo sur de Luisiana, después de tocar tierra con fuertes vientos lejos de su vórtice y ocasionar el cierre de playas desde la franja noroeste de Florida hasta Mississippi.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés) informó que Bertha tocó tierra en el municipio de St. Bernard, a unos 65 kilómetros (40 millas) al este de Nueva Orleans. Al momento de tocar tierra, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de alrededor de 72 kilómetros por hora (45 mph).

El viento y la marejada ciclónica eran las principales amenazas para los estados del sur de Estados Unidos. Se ordenó el cierre de parques y muelles a lo largo de la costa, al igual que algunas carreteras. Había un aviso por tormenta tropical desde Alabama hasta Luisiana, incluido Nueva Orleans, donde también se registró una ola de calor extremo.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se sintieron hasta a 260 kilómetros (160 millas) del centro de la tormenta, informó el NHC. Se registró una ráfaga de viento de 71 kilómetros por hora (44 millas) en el Aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans el miércoles por la tarde.

Pero las lluvias más intensas se mantenían mar adentro, reduciendo los riesgos de inundaciones, informó el centro.

La tormenta perderá fuerza ahora que ha tocado tierra y es poco probable que cause daños generalizados, dijo el climatólogo estatal de Luisiana Jay Grymes. El impacto debería ser manejable para las comunidades costeras, señaló.

El gobernador Jeff Landry calificó el pronóstico de “alentador”, pero también advirtió a los residentes que estén preparados para algunas inundaciones.

Se prevé una marejada ciclónica de hasta 1 metro (3 pies) en Luisiana y Alabama, así como fuertes lluvias en algunas zonas, según los meteorólogos. Se pronosticaron acumulados de lluvia de entre 3 y 10 centímetros (de 1 a 4 pulgadas), con la posibilidad de una mayor cantidad en zonas aisladas.

Se tiene previsto que Bertha mantenga su condición de tormenta tropical hasta que llegue a la costa de Texas el jueves, informó el NHC.

En otras partes de Estados Unidos esta semana, una línea de tormentas generó reportes de tornados desde Cincinnati hasta Nueva Jersey. Lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas que anegaron viviendas, destruyeron puentes y obligaron a rescates por inundaciones en Virginia Occidental, informaron las autoridades.

Rara combinación de avisos por tormenta tropical y calor

El sur de Luisiana estuvo bajo avisos de tormenta tropical y calor extremo durante gran parte del miércoles — una rara doble dosis de sufrimiento, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Es la primera vez en al menos dos décadas que se registra un evento similar en la zona, informó el servicio meteorológico, citando registros que se remontan a 2005.

La segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico. Arthur, otra tormenta tropical registrada en junio, dejó lluvias intensas en el sureste de Estados Unidos.

Bertha podría descargar fuertes precipitaciones en zonas costeras de Mississippi que aún se recuperan de las inundaciones causadas por Arthur.

Fausto avanza en el Pacífico lejos de tierra

En el Pacífico oriental, el huracán Fausto se movía lejos de tierra el miércoles. El huracán estaba a cientos de millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph).

Según los pronósticos, ganará fuerza gradualmente, y el centro de huracanes indicó que el oleaje generado por Fausto se extendía a lo largo de la costa de Baja California y probablemente cause condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.