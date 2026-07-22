Fijan para 1 de junio fecha del juicio a Maduro en EU

NUEVA YORK (AP) — La fecha del juicio al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fue fijada el miércoles para el 1 de junio, mientras sus abogados continúan oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos que lo destituyó y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en una redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.

Ninguno habló durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos. Ambos se han declarado inocentes. Enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

El juez Alvin K. Hellerstein fijó la fecha del juicio a solicitud de abogados de ambas partes. Según el calendario aprobado, los abogados defensores comenzarán a presentar mociones a principios de septiembre para impugnar la acusación formal.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal presentado por primera vez hace seis años. Maduro se ha descrito como un prisionero de guerra y ha calificado su captura de secuestro.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína en el país en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

“No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, dijo en español durante la lectura de cargos en su contra en enero.

Su abogado, Barry Pollack, ha señalado que espera impugnar la legalidad del “secuestro militar” de Maduro.

Durante la audiencia del miércoles, Pollack anunció que primero impugnará el proceso en base a razones de inmunidad soberana porque si eso prospera Maduro no tendrá que seguir litigando el caso después.

Los abogados han indicado que existen defensas legales complejas que el tribunal debe abordar antes de que pueda comenzar el juicio.

Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza.