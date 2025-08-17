Debilita huracán Erin a categoría 3 mientras avanza hacia el Caribe

El primer huracán de la temporada atlántica provocará intensas lluvias, oleaje elevado y vientos en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Turcas y Caicos y Bahamas

'Erin' es huracán de categoría 3 en la escala Saffir Simpson en el océano Atlántico central. [Agencias]

SAN JUAN.- El huracán Erin se debilitó a primeras horas del domingo a una tormenta de categoría 3 mientras se emitía un aviso de tormenta tropical para las Turcas y Caicos y fuertes vientos y lluvias azotaban a las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Erin, el primer huracán en la temporada del Atlántico de 2025, alcanzó la categoría 5 antes de debilitarse, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami.

El centro de la tormenta 3se encontraba a unos 245 kilómetros (155 millas) al norte de San Juan, Puerto Rico, y casi 500 millas (500 kilómetros) al este de la isla Gran Turca, desplazándose en dirección oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph).

Un aviso de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área de advertencia, y en este caso, dentro de las próximas 24 horas, de acuerdo con el NHC. Aún se tienen previstas lluvias intensas en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con precipitaciones de entre 7,6 a 15 centímetros (tres a seis pulgadas) y hasta 20 centímetros (ocho pulgadas) en zonas aisladas.

También se tiene previsto que el oleaje afecte partes de Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos durante los próximos días, informó el NHC.

El gobierno de las Bahamas también emitió un aviso de tormenta tropical para el sureste del país.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua, elevando las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.