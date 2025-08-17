Chimaev gana el título de los medianos de UFC por decisión unánime

Khamzat Chimaev arrasó con Dricus Du Plessis en UFC 319 con una de las exhibiciones de grappling más dominantes en la historia de UFC

Chimaev se mantiene invicto en su carrera de MMA con un récord de 15-0, convirtiéndose en el tercer peso mediano en ganar el título con un récord invicto. [Agencias]

CHICAGO.- Khamzat Chimaev continuó su dominio al apoderarse del cinturón de los medianos con un triunfo por decisión unánime sobre Dricus Du Plessis en la función UFC 319, realizada el sábado por la noche.

Con una sonrisa en el rostro, Chimaev (15-0) salió disparado de su esquina en el primer asalto y derribó a Du Plessis (23-3) en los primeros segundos. Lo mantuvo sobre su espalda durante casi todo el primer asalto.

A pesar del control en el suelo por parte de Chimaev, Du Plessis pudo evitar daños significativos en el primer episodio.

Chimaev continuó con derribos en el segundo y tercer asaltos, y las habilidades de lucha de Chimaev hicieron mella en Du Plessis en el tercer round, donde Chimaev pudo asestar una serie de golpes mientras Du Plessis estaba sobre su espalda.

Chimaev continuó la lucha en el suelo sobre Du Plessis en el cuarto asalto.

Du Plessis mostró vida al final del quinto con un derribo e intentó una guillotina, pero fue demasiado poco y demasiado tarde.

Los tres jueces dictaminaron 50-44.

La UFC regresó a Chicago por primera vez en seis años, convirtiéndolo en el evento más lucrativo en el United Center.

La cartelera principal presentó dos codazos con giro que definieron los combates de Carlos Prates y Lerone Murphy en el primer asalto.