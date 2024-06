Debido a su mala producción y lesiones, Marlins cortan a Avisaíl García

MIAMI.- Los Marlins de Miami dieron de baja a uno de sus costosos, pero poco efectivos agentes libres al designar por asignación al venezolano Avisaíl García el martes y por lo que le deben más de 24,6 millones de dólares de lo que resta del contrato del jardinero.

El pelotero de 32 años no cumplió con las expectativas en las dos campañas completas que pasó en Miami. García firmó un trato de cuatro años y 52 millones de dólares como agente libre antes del paro en diciembre 2021, pero en su paso por Miami tuvo una mala producción ofensiva y pasó tiempo en la lista de lesionados.

García ha estado fuera por una distensión en el tendón de la corva izquierdo y tuvo un promedio de bateo de .105 (2 de 19) en su asignación de rehabilitación con Jacksonville de la Triple-A.

“Desde que he estado aquí, Avi ha sido increíble conmigo”, comentó el mánager de los Marlins Skip Schumaker. “Un buen compañero, pero desafortunadamente tuvo muchas lesiones. Pasó más tiempo en la lista de lesionados que jugando”.

Le tienen que pagar a García 24.612.903 dólares de su contrato: 7.612.903 millones de su salario de 12 millones de este año, 12 millones en el 2025 y cinco millones de la recisión de contrato de una opción de 12 millones del equipo en el 2026.

De quedar libre, como es esperado, cualquier equipo podrá firmarlo por un salario mínimo de las Grandes Ligas prorrateado de 740.000 dólares.

En su primer año en Miami, García quedó limitado a 98 encuentros y tuvo un promedio de bateo de .224, con ocho jonrones y 35 empujadas. El año pasado su producción empeoró en 37 duelos, en los que tuvo sólo tres cuadrangulares. Este año ha jugado 18 partidos.

If he clears waivers and is released, which is likely, any team could sign him for a prorated share of the $740,000 major league minimum.

“Ha hecho mucho en el juego. No muchos pueden decirlo”, aseguró Schumaker.