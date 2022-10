Davante Adams, acusado de delito por empujar a fotógrafo

Davante Adams, receptor de los Raiders de Las Vegas, ha sido acusado de un delito menor por empujar y derribar a un fotógrafo mientras abandonaba el campo luego de la derrota en Kansas City.

La policía de Kansas City, Missouri, reportó que Adams empujó a Ryan Zebley, quien cayó, mientras el jugador corría fuera del campo el lunes, después del revés por 30-29 de los Raiders ante los Chiefs en el Arrowhead Stadium.

La policía lo describió como un ‘acto intencional, manifiesto’ que le causó un latigazo cervical, un dolor de cabeza y una posible conmoción cerebral menor al fotógrafo.

La acusación fue presentada el miércoles por la mañana en el Tribunal Municipal de Kansas City.

Adams se disculpó después del partido, en los comentarios ante los medios y más tarde en su cuenta de Twitter.

‘Brincó frente a mí mientas salía del campo. Más o menos lo empujé. Terminó en el suelo’, dijo Adams después del partido. ‘Me quiero disculpar con él por ello. Eso fue simplemente una muestra de frustración mezclada con que él realmente corrió en frente de mí.

‘No debí responder de ese modo, pero así fue como respondí. Me quiero disculpar con él por ello’.

La NFL también está investigando las acciones de Adams. Una persona enterada del procedimiento le dijo a The Associated Press el martes que Adams podría enfrentar un castigo, incluida una multa o una suspensión.

Josh McDaniels, coach de los Raiders, dijo el martes que apoya a Adams y que cooperará con cualquier investigación.

Adams logró tres recepciones para 124 yardas con dos anotaciones en el partido. Acumula 29 pases atrapados y cinco touchdowns hasta el momento, en su primera temporada con los Raiders.