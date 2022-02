Harán arreglos a oficinas de Uni-Trade Stadium

LAREDO, TX.- El Club de Béisbol Tecolotes anuncia a la opinión pública que, tras la visita realizada este miércoles por parte de autoridades de la Ciudad de Laredo, Texas al Uni-Trade Stadium, se ha tomado la decisión de dejar de utilizar de manera temporal las oficinas del Club en dicho inmueble, para dar pie a trabajos de revisión y mantenimiento preventivo en la estructura del edificio localizado en 6320 Sinatra Parkway.

Cabe destacar, que la actividad deportiva del Club Tecolotes NO SE VERÁ AFECTADA, ya que el campo, dugouts y clubhouse no están incluidos en este cierre parcial. Por lo anterior, el desarrollo de la pretemporada y la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol NO SUFRIRÁN AFECTACIONES.

Asimismo, la operación del Club Tecolotes continuará de manera normal en la zona del clubhouse, ubicada a espaldas del jardín central-derecho.

De manera específica y puntual, el edificio principal en sus dos plantas incluye las oficinas operativas del Club Tecolotes, la Tecos Shop, concesiones o puestos de comida, así como sanitarios y bodegas.

Esta decisión ha sido tomada en apego a salvaguardar la integridad del staff operativo que labora diariamente en el Uni-Trade Stadium, y se deriva de la reunión que se sostuvo en las instalaciones de dicho inmueble en las que estuvieron presentes Juan J. Gómez, director del Departamento de Parques y Recreaciones; John Orfila, Director de Obras Públicas, y Cuitláhuac Rodríguez, gerente del equipo en la Ciudad de Laredo.

En lo que respecta al proceso de adquisición de TecoPass, el cual se mantiene activo, se invita a los interesados comunicarse al teléfono 956 267 0336 para recibir más detalles al respecto.

Así también, de la manera más atenta se solicita a todos los aficionados al Club Tecolotes, y al público en general, mantenerse informados de las fuentes y canales oficiales, en donde se comparte la información que se genera día a día en el equipo de las Dos Naciones.