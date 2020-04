Dará iglesia curso a todo su personal

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte de los trabajos a realizar en la recién creada Comisión Diocesana para la Protección a Menores, se planea la capacitación y posterior certificación a todo el personal de las parroquias, incluidas las catequistas, informó monseñor Enrique Sánchez Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Vamos hacer primero un programa de prevención, vamos a implementar pláticas seminarios para puras catequistas, para secretarias, ellas son la cara de la parroquia, también para los sacristanes, para los ministros de la eucaristía, todos ellos laicos, vamos a trabajar con ellos desde sus sectores y vamos a ver cómo certificarlos”, explicó.

Indicó, que en otros países ya se realiza este tipo de prevención de abusos a menores.

“Los sacerdotes tienen que pasar un curso obligatorio de certificación, por ejemplo, si en Estados Unidos, un padre quiere ir a celebrar misa, a mí, un obispo me manda un documento en donde yo me tengo que hacer responsable, el sacerdote no tiene ningún problema de éstos. Si es la primera vez que el sacerdote va ir, lo hacen que responda un cuestionario y reciba una preparación antes de tener algún contacto la eucaristía con niños”, señaló.

Sánchez Martínez indicó que nunca un presbítero debe de quedarse sólo con los niños.

Esta capacitación se contemplaba realizar en mayo, pero todo dependerá de las instrucciones que brinde la Secretaría de Salud al concluir el periodo de cuarentena.