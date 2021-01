Dan de alta a Evo tras superar Covid

LA PAZ.- El ex Presidente de Bolivia Evo Morales fue dado de alta este domingo de una clínica privada tras haberse recuperado de Covid-19.

“Me siento muy bien, me siento recuperado”, señaló Morales durante una conferencia de prensa junto con dos doctores que lo atendieron en una clínica en Cochabamba.

“La pandemia es fregadita, pero cuando se cumple con las recetas médicas se puede superar al virus”, agregó.

Gastón Cornejo, director del centro de salud en el que se atendió a Morales por casi dos semanas, recomendó al ex Mandatario, de 61 años, guardar reposo por dos semanas y no recibir ninguna visita.

Morales -quien gobernó al país entre 2006 y 2019- “tuvo una insuficiencia respiratoria producto de la pandemia, pero ha ido evolucionando satisfactoriamente (…) en la última prueba de Covid-19 dio negativo”, explicó Cornejo.

“Yo no sabía, pero me hicieron la prueba y me confirmaron”, refirió Morales. “Yo no he sentido casi nada, no he perdido el olfato. Sí tuve decaimiento, dolor de garganta, agitación por la tos”.