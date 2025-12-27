El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Culmina Municipio campaña de reforestación 2025

Con más de 3 mil árboles plantados

Agencias
Nuevo Laredo, Tam. – La Coordinación de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo concluyó de manera exitosa la campaña de reforestación 2025, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Durante esta estrategia ambiental se logró la plantación de 3 mil 103 árboles en distintos puntos del municipio, fortaleciendo las áreas verdes y mejorando la calidad de vida de la población.

La presidenta municipal  Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó el arduo trabajo realizado por el personal municipal y subrayó que seguirá impulsando acciones concretas para la protección del entorno natural.

Señaló que esta campaña refleja el compromiso permanente de la administración municipal con un Nuevo Laredo más verde y sustentable.

“Esta campaña de reforestación es resultado del trabajo coordinado de un gobierno comprometido con el medio ambiente y con el bienestar de la ciudadanía. Gracias al respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, hoy Nuevo Laredo cuenta con más áreas verdes que contribuyen a mitigar el calor, mejorar la calidad del aire y generar espacios más dignos para las familias”, dijo Canturosas Villarreal.

Las labores de reforestación se llevaron a cabo en parques públicos, escuelas, camellones y zonas rescatadas, donde se plantaron principalmente especies como encino verde, fresno común, árboles de lila, mezquite y anacahuita, seleccionadas por su adaptabilidad y beneficios ecológicos.

Entre los principales beneficios de esta campaña destacan el incremento de áreas verdes, la mitigación de las islas de calor, la captura de carbono, así como la generación de sombra y refugio para la fauna urbana, contribuyendo de manera directa a la mejora del entorno ambiental de la ciudad.

La alcaldesa enfatizó que el Gobierno Municipal continuará impulsando políticas públicas orientadas a la conservación del medio ambiente y al bienestar de las presentes y futuras generaciones.
Envuelve tragedia a familia en Nochebuena
Al menos 15 heridos en un ataque con cuchillo y químicos en una fábrica en Japón

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.