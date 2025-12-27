El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

Al menos 15 heridos en un ataque con cuchillo y químicos en una fábrica en Japón

Siete personas más sufrieron lesiones por la lejía que les fue arrojada durante el ataque

AP

TOKIO (AP) — Un hombre fue arrestado el viernes después de apuñalar a ocho personas y herir a otras siete con lo que se creía que era lejía en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades.
Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.
El departamento informó a The Associated Press que cinco de las personas apuñaladas se encontraban en estado grave, pero no había más detalles disponibles.
Siete personas más sufrieron lesiones por la lejía que les fue arrojada durante el ataque, según el departamento de bomberos.
La policía de la prefectura de Shizuoka aseguró que el atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado por presunto intento de asesinato, pero no dio más detalles.
No se conocían más detalles de momento.

Culmina Municipio campaña de reforestación 2025
Jaylen Brown anota 30 puntos y Celtics encestan 20 triples para vencer a Pacers por 140-122

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.