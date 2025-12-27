Envuelve tragedia a familia en Nochebuena

NUEVO LAREDO, TAM .- Horas antes de la Nochebuena., una tragedia envolvió a una familia de esta frontera, luego de que un hombre perdiera la vida tras ser atropellado la noche del 24 de diciembre sobre el bulevar Doctor Carlos Canseco González, frente al fraccionamiento Cumbres.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 22:25 horas se recibió el aviso de una persona sin signos vitales, presuntamente atropellada, a la altura de la colonia Cumbres, por lo que de inmediato se movilizaron los cuerpos de auxilio.

Al sitio acudió personal de Protección Civil y Bomberos, quienes tras valorar al individuo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, procediendo a asegurar el área para facilitar las labores de las autoridades.

Posteriormente arribaron agentes de la Policía Investigadora, quienes localizaron sobre la carpeta asfáltica el cuerpo sin vida de un masculino en posición decúbito dorsal, con lesiones visibles compatibles con un atropellamiento.

En el lugar se informó que el hoy occiso fue identificado como Eugenio Hernández Rubio; sin embargo, no portaba identificación oficial, encontrándose únicamente dinero en efectivo entre sus pertenencias.

El área quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, que ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.