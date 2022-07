Cuenta falsa de Twitter reporta muerte del papa emérito Benedicto XVI

CIUDAD DEL VATICANO.- Una cuenta de Twitter falsa, atribuida al Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, reportó la muerte del papa emérito Benedicto XVI, quien dirigió la iglesia católica de 2005 a 2013.

Casi una hora después de publicado el tuit, en la misma cuenta se aclaró que ésta era falsa.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti.

