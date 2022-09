Cuba restablece parcialmente la energía tras paso de ciclón

LA HABANA. — Cuba restableció parcialmente el servicio eléctrico el miércoles luego de que el paso del huracán Ian dejara a oscuras a la isla completa y devastara el occidente del país.

Es la primera vez, de que se tenga memoria, que la nación caribeña se queda sin energía a todo su largo y ancho. El Ministerio de Energía y Minas anunció el reinicio de la entrega paulatina de luz a las tres regiones del país -occidente, centro y oriente- tras reparar las centrales eléctricas de Felton y Nuevitas, al tiempo que sigue tratando de reencender las otras.

‘En mi vida había pasado un apagón tan grande. En una provincia que se vaya tres, cuatro horas (la luz), pero en Cuba completa, no había visto jamás’, comentó a The Associated Press Yamila Morena, un ama de casa de 51 años que vive con su hijo en la popular barriada capitalina de Centro Habana. ‘No pudimos dormir nada, sin ventilador, sin aire que entre’.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles la isla -con 11 millones de habitantes- quedó en total oscuridad al tiempo que el ciclón Ian se alejaba tras haber golpeado con sus vientos el occidente y centro. La energía había regresado en algunos puntos pero en la mayoría, seguía el corte 24 horas después.

El azote de Ian se suma a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor estival. El huracán tocó tierra como categoría 3 y entró por una localidad llamada La Coloma en la provincia de Pinar del Río, la más castigada por el meteoro y donde se cultiva gran parte del tabaco usado en los icónicos habanos cubanos.

Acostumbrados a los cortes de luz debido a la debilidad de un sistema energético envejecido y sin mantenimiento, los cubanos incluso tienen calendarios de interrupciones semanales por zonas, una programación que está siendo cada vez más intensa. La crispación de la población fue la base de unas inusuales protestas en la isla en 2021.

Las autoridades indicaron que la falta de inversión en el sector está directamente relacionada con las presiones económicas de Estados Unidos y sus sanciones, que limitan sus recursos y dificultan la adquisición de repuestos.

Gran parte de La Habana seguía sin electricidad el miércoles tras el impacto del huracán.

‘No es fácil este apagón porque uno tiene alimentos (en el refrigerador) y con este calor no hay quien lo soporte’, indicó a AP Yaina González, un ama de casa de 40 años con dos hijos a cargo.

La inquietud de muchas familias como la de Moreno y González es que ante los problemas de abastecimiento de los últimos meses suelen comprar y almacenar sobre todo carnes, que son escasas, que se descongelan por la falta de energía.

Según Lázaro Guerra, director técnico de la estatal Unión Eléctrica (UNE), el corte total de energía se debió al impacto de Ian en la infraestructura del servicio energético nacional y fallas técnicas en los enlaces entre occidente, centro y oriente.

El huracán también afectó a las provincias de Mayabeque, Artemisa y a la capital con ráfagas de viento de hasta 218 kilómetros por hora.

En reportes provisionales medios de prensa oficiales indicaron que se produjeron dos muertes en Pinar del Río, la de una mujer debido a la caída de una pared y la de un hombre al desplomarse un techo.

En Artemisa 1.500 hectáreas de cultivo de plátano, 27 viviendas y dos hospitales fuero afectados. Un estadio de

deportes perdió dos torres y partes del techo. Además, se cayeron postes y parte del tendido eléctrico.

En la Isla de la Juventud, por cuyas inmediaciones pasó el huracán antes de adentrarse en el territorio cubano, más de 80 inmuebles sufrieron el impacto.

Mientras en La Habana – que quedó en la periferia del cono de traslación de Ian- se informó que había 70 casas dañadas, más de mil árboles derribados y afectaciones en todos los circuitos eléctricos.

Aún se desconoce el balance de pérdidas de Pinar del Río en cuya ciudad cabecera el ojo del ciclón estuvo por más de una hora y media.