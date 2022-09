Supuesto hijo de ‘El Puma’ Rodríguez rompe el silencio

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis ‘El Puma’ Rodríguez se encuentra en la Argentina desde hace un tiempo. Allí se desempeña como jurado de ‘Canta conmigo ahora’ un reality de canto. Fue por ello que una importante conductora lo invitó a sumarse a su programa para que hablara de su experiencia en el programa.

Sin embargo, la presentadora quiso indagar más sobre la familia de ‘El Puma’. En concreto le preguntó: ‘¿Siempre tuviste hijas mujeres?’. El cantante venezolano rápidamente le aclaró que entre sus hijos ‘nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es’.

‘Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria. No fui un Don Juan. Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja’, agregó ‘El Puma’. Pero su supuesto hijo no reconocido lo estaba escuchando y quedó shockeado con lo que oyó. Muy enojado hizo uso de las redes sociales para romper su silencio y hasta amenazar a su padre.

Qué dijo el supuesto hijo no reconocido del ‘Puma’ Rodríguez

‘Quiero saludarles y confesarles que estos días me he sentido muy bien porq me da alegría que a mi pariente JOSE LUIS RODRIGUEZ EL PUMA MAYOR le siga yendo muy bien donde pisa ayer fue CHILE la semana pasada ARGENTINA y hago nombrar estos países porque maneja la prensa a su antojo por el cariño que le tienen’, señaló supuesto hijo de Rodríguez.

‘En un programa con MIRTA LEGRAND ella le preguntó que si tenía hijos varones dijo que no y me pareció raro porque si adoptó uno cubano porque no lo dice que forma de mentir, además dijo que hay un muchacho por ahí dice que es hijo mío, pero no aguanto el ADN’, agregó el supuesto hijo del ‘Puma’ Rodríguez.

Además, dejó en claro que ‘el que no aguanto el ADN’ fue ‘El Puma’ y que cuando salió el escándalo ‘fue ud y enseguida me llamo su abogado para que me callara ese muchacho del que hablo no es un muchacho soy un hombre con dignidad y respeto dice que no le gustan los escándalos y los crea el mismo no es tonto’.

‘Por respeto a ella (en referencia a Liliana Rodríguez su media hermana) no voy a publicar la carta que ya le envié, pero públicamente aclaro que si me pasa algo hay 2 personas que las publicarán yo tengo más de 30 años que no lo veo porque me desterró y la última vez que nos vimos fue en el funeral de mi abuela ANA GONZALEZ DE RODRIGUEZ y no me dio la cara huyo’, informó amenazando al ‘Puma’ Rodríguez y exigiéndole: ”CALLESE LA BOCA TIO’.