Cruz Azul se quedó con el ‘Clásico joven’ al vencer 2-1 al América

CIUDAD DE MÉXICO.- En un intenso cierre de partido, Cruz Azul se impuso por 2-1 sobre América en el Clásico Joven de la jornada 16 del Apertura 2021, extendiendo su hegemonía a seis partidos sin derrota ante las Águilas, con quienes no cae desde el 9 de mayo de 2019.

Esta vez, La Máquina no sólo no debían perder, sino que necesitaba el triunfo para escalar posiciones en la tabla, y lo lograron angustiosamente con un futbol práctico y dominante muy cercano al que los llevó a ganar el título en el torneo pasado.

Quizá por ello es que el conjunto cementero salió desde el primer minuto a comerse la cancha y al rival, al que maniató en gran parte del encuentro.

Fue así que al 20′ la afición cruzazulina festejaba el 1-0 de Orbelín Pineda tras un gran pase de Santiago Jiménez, pero en el trayecto Roberto Alvarado, quien estaba en fuera de lugar, rozó el balón y provocó que el VAR ahogara el grito de gol.

Era el primer aviso del campeón que era mucho mejor en el encuentro, pero que una vez más sufría de eso que ha padecido en gran parte de la temporada: falta de contundencia.

Así transcurrieron los minutos con un conjunto celeste dominante, pero imperfecto en el último toque, aunque justo al 45′, antes de irse al descanso y cuando la lluvia se tornó más intensa, apareció el ‘Piojo’ Alvarado con un zurdazo pegado al poste izquierdo que dejó sin oportunidad a Guillermo Ochoa. Esta vez ni la tormenta ahogó el grito de gol que retumbó en el Estadio Azteca.

Pero, así como La Máquina fue mejor en el primer capítulo, en el segundo el América salió decidido a demostrar porque ha arrasado en el Grita México Apertura 21 y apenas al 52′ Federico Viñas empató el encuentro con un certero cabezazo tras ganarle la posición a Pablo Aguilar.

Las cosas comenzaron a atascarse para el Cruz Azul, por lo que al 61′ el técnico Juan Reynoso mandó un par de cambios para sacudir y despertar a su equipo. Ingresó Yoshimar Yotún para darle solidez al mediocampo y Jonathan Rodríguez para nutrir la delantera.

La Máquina volvió a tomar las riendas del encuentro; sin embargo, fue Jesús Corona quien salvó el empate al atajar un potente remate de Miguel Layún al 71′.

Cementeros y Águilas se enfrascaron en una lucha donde sobró el músculo y faltó imaginación. Pero, así como Corona salvó a los suyos, al 92′ Ochoa hizo lo propio ante un disparo de Pineda.

Todos se lamentaban, pero la luz de esperanza llegó con el VAR, que evidenció una clara falta de Emanuel Aguilera sobre Orbelín Pineda, misma que fue decretada como penal tras la revisión.

Fue entonces que desde los 11 pasos llegó el ‘Cabecita’ Rodríguez para anotar el 2-1 y llevar al Cruz Azul a la quinta posición con 23 puntos a uno del ansiado cuarto lugar en poder del Toluca.

El miércoles tendrán una nueva oportunidad de seguir sumando cuando reciban al León, que está en el sexto lugar y también busca un boleto directo a la liguilla.