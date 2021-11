San Fernando ha sido un pueblo heroico, reconoce Héctor Garza

San Fernando, Tam.- Llegar a San Fernando es reencontrarse con caras conocidas de hombres y mujeres de un pueblo heroico que pudo sobreponerse a las horas aciagas de una guerra que ustedes no pidieron vivir, pero mantuvo encendida la flama contribuyendo para que hace tres años se lograra el cambio verdadero, dijo aquí Héctor Martín Garza González.

Al ofrecer la conferencia magistral “Los retos de Tamaulipas para el Siglo XXI, invitado por la Asociación Manos Tamaulipecas que Ayudan de Corazón A.C., Garza González recordó las tantas veces que caminó por estos senderos al lado de Andrés Manuel López Obrador sembrando la semilla de la esperanza de un movimiento con rostro y sentido social.

“No se me olvidan aquellos días, llegábamos a San Fernando y eran pocos, después del 2006 cuando nos robaron la presidencia eran muy pocos los que nos acompañaban, unos porque estaban intimidados por personajes no tan ejemplares que gobernaban, otros eran amenazadas de que si venían a los eventos no les entregaban los apoyos, condicionaban los apoyos con complicidad y se aprovechaban de la necesidad del pueblo y nunca claudicamos a la presión de quienes mal gobernaban.

Así era el paso por San Fernando, por eso hoy que me reencuentro con ustedes, tengo que decirles que estamos cumpliendo y no les hemos fallado, les dijimos que por el bien de todo primero los pobres y el presidente patriota Andrés Manuel López Obrador lo ha cumplido”, expresó.

“Ya nos atrevimos en el 2018 a hacer un cambio de régimen, cambiamos a quienes mal nos gobernaban, a los corruptos, a quienes injustos, y lo cambiamos en paz, nos atrevimos, con nuestro voto hicimos posible lo imposible, por eso hoy los convocamos a la Cuarta Transformación, hoy el compromiso sigue vigente, el compromiso es total con el pueblo eso es la Cuarta Transformación”, agregó.

En su mensaje Héctor Garza aseguró que hoy en San Fernando son más las personas que quieren sumarse al camino del todo nuevo en Tamaulipas, para lograr el cambio que tanta falta le hace a este municipio y a nuestro estado.

“Aquí y lo voy a decir recio y quedito, desde el valle de San Fernando, en esta tierra en donde tanto ha sufrido el pueblo, tengo que venirles a reconocer que hoy somos más, muchos más los que queremos cambiarle el rostro y el sentido social a Tamaulipas, vengo al encuentro de un pueblo heroico, y estar con ustedes nos basta para seguirle cambiando y transformando el rostro a México y a Tamaulipas, con ustedes nos basta para que generemos más simpatía y voluntad de nuestro movimiento”, indicó.