Critican a Sandoval por respaldo a la 4T

Ciudad de México, México.-El llamado del General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, a respaldar el proyecto de Nación en curso desató críticas y preocupaciones entre especialistas, legisladores y activistas.

«Es preocupante que el Secretario llame a los mexicanos a unirse a la 4T», advirtió María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

«Siempre les escuchamos expresiones de lealtad, pero no llamados en favor de una fuerza política. Las Fuerzas Armadas son órganos del Estado y no del Gobierno en turno».

En el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, el Secretario refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas y en un momento cargado al tema político exhortó a unirse a la llamada Cuarta Transformación.

«Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que sólo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora», dijo Sandoval en su discurso.

Ante estas declaraciones, la senadora Lilly Téllez cuestionó dónde quedó la institucionalidad del funcionario público.

«Tomó partido por la 4T el Secretario de la Defensa. Qué lamentable», sentenció.

El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks comentó que las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental para que en México haya libertad y pluralidad de ideas.

«No un pensamiento único y autoritario», acotó.

En el mismo sentido, el senador Emilio Álvarez Icaza consideró que las Fuerzas Armadas ya no se asumen como una institución neutral de Estado, sino como bastión de la 4T.

Y la ex senadora Martha Tagle recordó que la lealtad de las Fuerzas Armadas es al Estado mexicano, no al proyecto político del Presidente.

«Aunque (Luis Cresencio Sandoval) dice que las Fuerzas Armadas no tienen fines políticos, es claro que él sí, al exhortar a unirse a la 4T», planteó.

La investigadora del CIDE especializada en temas de las Fuerzas Armadas y procuración de justicia, Catalina Pérez Correa, se sumó a las voces que criticaron los comentarios del titular de la Sedena.

«Muy preocupante esto. No tengo memoria de algún general abiertamente apoyando un proyecto político de esta forma», advirtió.

Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, justicia y transicional y en derechos humanos, también calificó el hecho como lamentable y muy preocupante.

«Las Fuerzas Armadas toman partido», señaló.