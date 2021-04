Critica CNTE vacunación y plan de regreso a aulas

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) criticaron el proceso empleado por las autoridades para la vacunación contra Covid-19 a docentes y el plan para el retorno presencial a las aulas, al señalar que es apresurado y movido por un ambiente electoral.

En conferencia de prensa virtual, voceros de distintas entidades donde tiene presencia la Coordinadora acusaron que el Gobierno federal está ponderando intereses en un ambiente electoral, y manifestaron su rechazo a volver a escuelas sin que se cumplan 13 puntos, en los que resaltan garantías de infraestructura e insumos de protección.

Si bien, una de las condiciones emitidas por la Coordinadora para el retorno presencial es la vacunación de personal educativo, opinaron que la medida por sí misma no es garantía, además de que insistieron que dicho proceso se está realizando de forma apresurada y sin la planeación deseada.

Javier Saavedra de la sección 7 de Chiapas reclamó que se haya elegido para inmunizar a maestros la vacuna CanSino, la que dijo, es la que tiene menor efectividad, en comparación con las de otras farmacéuticas.

“Nos aplican la vacuna CanSino, denominada CanSino que es, la más corriente le vamos a decir, la que no tiene la cobertura del 90, 94, 98 que están teniendo otras”, señaló.

“Hasta ahorita no nos hemos equivocado en la apreciación de preservar la vida, sobre los intereses políticos y que no corra prisa el Estado. Las elecciones no nos inquietan para sacar a la población a las calles y que se mueran o tenga un rebrote en la enfermedad”, agregó.

Se dijo en desacuerdo que ésta se haya electo para docentes y demás personal por ser de una sola dosis, y no considerar que el riesgo es latente en escuelas al tener contacto con el alumnado.

Saavedra señaló que sus agremiados están respondiendo “medianamente” a la vacunación, y solicitó que se respete la voluntariedad a la vacuna, y a quienes decidan no aplicársela, no sean señalados.

“Cuando empiezan las clases, se dispara la población en todo los aspectos y no vamos a ser los que vamos a cosechar o el Gobierno quiera decir que se disparó la pandemia por nuestra culpa. Conocemos al Gobierno cómo es”, manifestó.

La representante de la CNTE en Veracruz -una de las entidades en las que registraron grandes filas- Rosario Álvarez indicó que los cinco puntos habilitados en la entidad para la inmunización son pocos para la demanda.

“Tenemos realmente muy pocas sedes, tenemos la sede de Boca del Río, la sede de Coatzacoalcos, de Orizaba y de Tuxpan nada más, los cuales estamos repartidos solamente en cuatro días martes, miércoles, jueves y viernes. Supuestamente los extemporáneos serían el día sábado, pero nada más van a ser tres subsedes, las cuales todavía no las dan a conocer”, expuso.

También, reprochó la capacidad de funcionarios para atender efectos adversos, al acusar que se ha llamado al número que pidieron a los trabajadores educativos reportar reacciones, pero al no tener respuesta han acudido a centros de salud.

“En la zona centro, que es Orizaba y Córdoba, se puede decir que dos de cada 10 compañeros han tenido reacciones un tanto fuertes con respecto a la vacuna. Lamentablemente en el 01800 que manejan en el registro no nos contestan y se están teniendo que presentar en los servicios médicos”, apuntó.

Condiciona Coordinadora retorno a clases presenciales a 13 puntos

La CNTE urgió a que se entable la mesa de diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador e informó que tiene 13 condiciones para aceptar el regreso presencial a las aulas, mismas que están basadas en una encuesta levantada por este grupo sindical.

Éstas son: la vacunación para toda la población; semáforo verde en toda la entidad; dotaciones mensuales de artículos de higiene y limpieza para la población educativa, además de túneles de sanitización; garantizar el agua potable en cada institución; contar con personal médico por escuela; rehabilitar y construir los sanitarios necesarios en las escuelas, al señalar que aún hay planteles con sólo letrinas.

Así como rehabilitar y construir los sanitarios necesarios en las escuelas; que la cantidad de estudiantes de acorde a las dimensiones de las aulas; considerar a los trabajadores en situaciones vulnerables; garantizar que haya conectividad y buen funcionamiento del sistema eléctrico en planteles; sanitarios en buenas condiciones; contar con un programa federal que, vía cada estado, cubra las necesidades de materiales de higiene e infraestructura para tener un regreso seguro en semáforo verde en toda la República.

Y finalmente planes híbridos en cuanto a asignaturas y horarios; y computadoras en las escuelas para atención híbrida.

Según la encuesta presentada por la CNTE, que constó de 15 preguntas y fue difundida entre las 32 entidades, el 48.3 por ciento de los participantes pertenecía a nivel primaria, el 19.4 a secundaria, el 13.6 a preescolar, el 9.1 por ciento a medio superior, pero también se incluyó a educación especial e indígena.

El 74.5 fueron docentes frente al grupo, y 7 de cada 10 fueron población en riesgo. Entre lo reportado por este ejercicio, 7 de cada 10 manifestó sentirse en riesgo de contagio por el traslado a planteles.

Además, manifestaron que la mayoría de los planteles no están en condiciones para el retorno presencial. Esto es sólo 2 de cada 10 consideraron que cuentan con aulas amplias para guardar la sana distancia, sólo la mitad de escuelas tiene patios techados, y 4 de cada 10 escuelas no tiene agua potable en este momento.

Asimismo, sólo 26.5 por ciento cuenta con internet y 12.5 tiene computadoras para sus alumnos.

En la conferencia de prensa, los voceros de la Coordinadora acusaron que además se han registrado saqueos en planteles educativos y que más del 70 por ciento de los padres de familia les han manifestado que no mandarán a sus hijos a la escuela hasta que se garanticen las condiciones de seguridad e infraestructura.