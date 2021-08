Cristiano regresa al Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO.-El club inglés anunció el viernes que llegó a un acuerdo con la Juventus para transferir al delantero portugués de 36 años, un trato sujeto a términos personales, visado y un examen médico.

Cristiano, cinco veces elegido el mejor jugador del año, anunció a la Juventus el viernes que ya no deseaba jugar para el conjunto italiano, dijo el técnico Massimiliano Allegri.

El United no reveló la cuota de transferencia por Cristiano, pero se reporta en 25 millones de euros (29,5 millones de dólares). Aún le queda un año de su contrato con la Juve.

Cristiano jugó para el United de 2003 a 2009 y se convirtió en una superestrella bajo la dirección del entonces estratega Alex Ferguson.

“Todos el el club están ansiosos por recibir de vuelta a Cristiano al Manchester”, indicó el United en un breve comunicado, lo que pone fin a un día de acontecimientos de rápido desarrollo.

Se trata del cambio importante más reciente del periodo de canjes, luego que el argentino Lionel Messi —por mucho tiempo rival del astro portugués— se sumó al Paris Saint-Germain una vez que su contrato con el Barcelona venció. El delantero del PSG Kylian Mbappé también ha sido vinculado a una oferta que ronda los 160 millones de euros (188 millones de dólares) del Real Madrid.

Horas antes que el United confirmara el regreso de Cristiano al club donde anotó 118 goles en 292 partidos, el actual técnico Ole Gunnar Solskjaer dijo que el atacante de la selección de Portugal “sabe que aquí estamos” por si desea volver.

“Él es el mejor jugador de todos los tiempos, si me preguntan”, afirmó Solskjaer, un exdelantero del United que jugó al lado de Cristiano. “También un tremendo ser humano… Todos los que han jugado con él, creo, piensan muy bien de él”.

Después de tres años, Cristiano deja la Juventus, equipo al que llegó procedente del Real Madrid.

“Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana” por la Serie A ante el Empoli, declaró el técnico Massimiliano Allegri el viernes.

“Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa”, subrayó Allegri. “Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir”.

Manchester City también estaba considerando una opción de compra del delantero luego que su objetivo principal, Harry Kane, confirmara el miércoles que por ahora seguiría con el Tottenham.

El periodo para traspasos culmina el martes.

El pasado fin de semana, Cristiano no apareció en la alineación titular del conjunto italiano para su primer duelo de la temporada de la Serie A, frente al Udinese, en medio de reportes de que había pedido quedarse en la banca. Ingresó en el segundo tiempo y le fue anulado un gol en tiempo compensatorio en el empate de 2-2 en el estadio Friuli de Udine.

Tanto los directivos de la Juve como Allegri insistieron en que dejar a Cristiano en la banca al inicio fue una decisión del técnico.