Diane Warren lanza álbum debut creado en cuarentena

LONDRES.- Si hubiese un premio por no ganar, Diane Warren lo haría recibido.

La compositora estadounidense es la mujer más nominada en la historia de los Premios de la Academia, con 12 candidaturas, sin haber ganado uno solo. O, como ella dice, tiene “12 no premios Oscar”.

Warren lanzó el viernes su álbum debut con colaboraciones de viejos y nuevos amigos que incluyen a Celine Dion, John Legend, Ty Dolla Sign, además de una dupla del rapero G-Eazy y el ídolo mexicano de la guitarra Santana.

Dijo que la pandemia la estimuló a trabajar sola en su estudio sin distracciones: “Nadie me estaba molestando, todo lo que hice fue molestarme a mí misma”.

Otro beneficio de trabajar durante el encierro fue que le resultó fácil localizar a sus colaboradores: “Sí, no me digas que estás demasiado ocupado para subirte a un Zoom, vamos. Tú también estás sentado en tu casa”, dijo, sonriendo.

Warren, quien ganó un Grammy en 1988 por la canción “Nothing’s Going to Stop Us Now”, ha escrito éxitos internacionales como “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith y “Un-Break My Heart” de Toni Braxton. Ahora, con “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1″, dice que es la primera vez que pone su propio nombre en las canciones.

“¿Por qué no puedo ser la DJ Khaled de los compositores o Mark Ronson o Calvin Harris o todas estas personas que son productores que hacen esto? ¿Por qué no puedo reunir a todo tipo de gente para que aparezca en mi disco?”, dijo al explicar de dónde provino la inspiración para esta producción. “Es como hacer un casting para un papel muy divertido”.

El primer sencillo del álbum, “She’s Fire”, presenta la unión improbable de Santana con G-Eazy. Warren dijo que mientras lo componía, sólo tenía a una persona en mente.

“Cuando escribí la parte de guitarra, ese pequeño riff al final del coro, oía a Santana en mi cabeza. Así que recurrí a Santana”, dijo, agregando que la voz de G-Eazy es “asombrosa” en esta canción.

Y sus fans pueden esperar más discos de la artista. Warren adelantó que ya tiene suficiente música para un segundo volumen de “Cave Sessions”.