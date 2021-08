Contagios frena clases presenciales en colegios

NUEVO LAREDO TAM.- Por considerar que existe el riesgo de exponer a sus hijos a un posible contagio de Covid-19 ante la fase 1 que se presenta en la ciudad, colegios particulares optaron por esperar a que disminuya esta tercera ola de contagios para regresar a las aulas.

En tanto esperarán a ser evaluados por la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para obtener la certificación como “Escuela Segura”, informó Enrique Garza Ramírez, director del Colegio Descubridores y presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Nuevo Laredo. Enrique Garza Ramírez, director del Colegio Descubridores y presidente de la federación de escuelas particulares de Nuevo Laredo.

“Los Colegios afiliados a la Federación de Escuelas Privadas, mostramos nuestro interés en regresar a las aulas e iniciar un proceso de recuperación, sin embargo estamos conscientes de la situación, las circunstancias que se presentan en la víspera del ciclo escolar y como federación tomamos la decisión de que las escuelas afiliadas vamos a detener el regreso a clases en este momento, no habrá clases presenciales”, explicó.

Reiteró que se continuará con las clases en línea trabajando los maestros con los alumnos, pero se permanecerá laborando en la institución y en espera de la visita de evaluación de la Coepris y así obtener su certificación.

“En un primer momento trabajaremos en clases virtuales y una vez que la emergencia esté en una mejor fase retomaremos la idea de las clases presenciales. Hay 39 colegios los que ya han solicitado de los diferentes niveles su regreso, pero es solamente una manera de adelantar el proceso de certificación para cuando cambie el semáforo a verde”, afirmó.

Garza Ramirez aseguró que no se desea que el regreso a clases presenciales en este nuevo ciclo 2021-2022 sea abrupto, sino voluntario, híbrido y seguro.

“Esta solicitud se presentó en tiempo y forma y aunque ésta autorización se diera, estaríamos esperando a que se supere la situación para regresar a clases presenciales. En otras palabras presentamos la solicitud para estar listos para cuando las condiciones sanitarias de la ciudad permitan brindar un servicio seguro tanto a los alumnos, los maestros y sus familias”, agregó.

Considero que la formación de los estudiantes no solamente debe ser de estudio, también es importante el que socialicen a través de actividades en clases de educación física, artística, acciones que solamente pueden hacer en el colegio, lo cual contribuye a su formación emocional.

“En un principio los papás siguen manifestando su interés, pero otros no, se han acercado para pedir que se haga una pausa, se evalúe y entendemos esa situación sobre los riesgos. Los papás sienten que ya es tiempo para que los niños regresen, es importantísimo que regresen a cierta rutina, ciertos hábitos, a la convivencia. Hay una parte muy importante que no se pudo atender en el ciclo pasado de la pandemia, la afectiva, pero tendremos que esperar unas semanas a que todo mejore y pensaremos reanudar. Esto no va a ser de la noche a la mañana, será siempre y cuando las condiciones lo permiten”, declaró.

Finalmente indicó que en el plantel a su cargo, ya cuenta con todas las medidas contra el Covid-19 como es el delimitar áreas, la colocación de dispensadores de gel en puntos estratégicos, ubicación de lavamanos, termómetro corporal, entre otros requisitos.