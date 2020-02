Cotización del dólar podría llegar a $18.50 en bancos

NUEVO LAREDO, TAM.- “Podrá alcanzarse un tipo de cambio bancario de 18.50 pesos a la venta en ventanilla, es la pregunta”, planteó el analista financiero Alberto De León Casso, al exponer cuál será el posible comportamiento del peso mexicano durante la semana y a corto plazo.

Desde hace semanas el peso mantiene una tendencia de recuperación, o apreciación, frente al dólar en operaciones de mayoreo en los bancos cotizándose entre 18.53 y 18.60 pesos, mientras en los centros cambiarios el tipo de cambio ayer fue de 18.35 y 18.40 pesos a la venta.

“El tipo de cambio ya alcanzó los 18.53 pesos aproximadamente, pero se regresó a los 18.60 y 18.70 pesos, y en ventanilla todavía no alcanza los 18.50 pesos a la venta en los bancos, mientras en mayoreo esta cerca pero aun no ha llegado”, agregó De León Casso.

Sobre la posibilidad para que el tipo de cambio bancario alcance la cantidad de 18.50 pesos por dólar, De León Casso detalló que se necesita la combinación de varios factores.

“Posible si, y probable también pero no en éste momento. Tendríamos que ver un cierre por debajo del 18.50 y que ese mismo día cierre el tipo de cambio por debajo de 18.50 pesos, al día siguiente abra por debajo de 18.50 , cotice todo el día por debajo y al día siguiente vuelva a abrir por abajo del 18.50. Entonces y solo entonces estaríamos ante una probable muy probable cambio de tendencia y veríamos precios cercanos a los 18.30 que no los hemos visto en un buen tiempo. Pero se tienen que cumplir esas condiciones si no solo serían “picos” del mercado con cotizaciones de esos niveles de manera esporádica”, explicó el analista financiero.

Por ejemplo, un factor que repercutió en el tipo de cambio fueron las declaraciones del Secretario de Hacienda.

“Ya se mantuvo entre 18.55 y 18.65, aproximadamente, después de las declaraciones del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y en las que dijo que aún hay espacio para mayores reducciones de tasa en el futuro y que destacó la importancia de mantener el tipo de cambio flexible”, planteó.

Técnicamente, afirmó que nos encontramos cercanos a un nivel importante, que es el 18.65 pesos por dólar.

“Después de haber visto precios por debajo de los 18.55 fungiría como primera resistencia que en caso de romper, podría ser el pivote para entrar en un nuevo rango cuyo siguiente nivel se ubica en 18.70, aproximadamente, aunque para que esto suceda tenemos que tener volumen que sustente el movimiento. En la parte baja se observa un nivel de soporte de corto plazo sobre 18.58 que fungirá como soporte para hoy con una extensión a 18.55 pesos”, añadió.