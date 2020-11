Cosecha Rosalía León el éxito

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de más de una década de carrera artística y tras el arrasador éxito de su material discográfico ‘Más alto’ (2017) la cantautora mexicana, Rosalía León, no solo ha logrado conquistar al público mexicano, sino también a grandes de la industria musical, logrando extraordinarias colaboraciones con nombres de la talla de Sergio Vallín, Mike Stern, Javier Batiz, Haideé Milanes, Sole Giménez y Eugenia León, y es con ésta última con quien ha logrado sembrar grandes semillas de éxito al colaborar en su más reciente producción ‘A los cuatro vientos’, donde participa como compositora e intérprete.

En entrevista con Líder Informativo, Rosalía compartió lo importante que ha sido contar con tan maravillosa experiencia.

“Siempre agradecida con el equipo de RAI Ensamble y con José Luis Cornejo, que me han llevado de la mano a grandes oportunidades y experiencias como participar en grandes producciones como es el caso de Eugenia León que está nominada dos veces al Grammy Latino, en las categorías ‘Álbum Latino’ y ‘Álbum Ranchero’”, destacó orgullosa.

La aventura de ‘las León’ comenzó hace algunos años cuando Eugenia aceptó la invitación de Rosalía para participar en la reedición de uno de sus estandartes musicales ‘Casi Creo (que aquí te quedas)’ grabada al lado de Sergio Vallín (Maná) en la guitarra eléctrica.

Luego de consolidar una hermandad musical en el folclor mexicano, Rosalía León participa en el majestuoso álbum de Eugenia León en un tema que es considerado por los especialistas como el primer tema ranchero femenino: ‘¡Vivan las Mujeres!’ y ‘Le perdí el gusto al respiro’, autoría de Rosalía.

NUEVOS RITMOS

Evolución es una de las palabras que ilustran la carrera musical de Rosalía León, y tras haber marcado el sello que la define -siempre de la mano de su guitarra- la músico pretende implementar un nuevo instrumento a su andar: la zampoña.

“Es el momento de ir dándose sus caprichos y comencé a utilizar de nuevo las zampoñas, pero estas son unas más modernas que también hacen ‘crossover’ y fusionarse con la tradición y la música moderna”.

La cantante ya grabó y publicó el primer videoclip musical donde utiliza este instrumento, hecho a base de flautas y que es característico de la música de los Andes, se trata de la danza ancestral ‘Xochipitzahua (Flor Menudita)’ que además interpreta en náhuatl.

Rosalía disfruta de hacer un festival de ritmos y esta no fue la excepción: “Es una fiesta de culturas, porque la ‘Xochipitzahua’ ese náhuatl y además introducimos la zampoña que es un instrumento totalmente andino, sudamericano, lo más bonito es que no nos queremos estancar y ahora que la gente ya sabe más de Rosalía León ‘la guitarrista’, es posible mostrar esta nueva faceta”.

INSPIRACIÓN EN PANDEMIA

Con una nueva producción en puerta, Rosalía, asegura que la nueva normalidad le ha traído momentos de ‘oscuridad’, pero que ha sabido aprovechar para componer nuevos temas.

“En estos tiempos de pandemia nos ha tocado estar de repente en todo lo oscuro, no de todos los ánimos, pero luego te repones y dices ya me cansé, en mi caso la guitarra y el arte son los que me han permitido salir de esa depresión u ondas fallidas y he compuesto y grabado varios temas para mi próximo álbum que está por ver la luz”, compartió.

El nuevo material musical de Rosalía León verá la luz el próximo año, mientras se evalúa si será editado en formato físico o totalmente adaptado a la modalidad digital.

Mientras tanto en los próximos días se publicará un nuevo vídeo musical del tema ‘Por favor quédate en casa’ a ritmo de huapango.

DOBLE FESTEJO

Además de figurar en el Grammy Latino en el ‘A los cuatro vientos’ al lado de Eugenia León, Rosalía también destaca en el álbum ‘Artistas de Profesión’ de Sophia León, también nominado al Grammy como ‘Mejor Álbum Infantil’, en donde participa como compositora en dos temas y en uno como intérprete en ‘Una escritora quiero ser’ tema del que recientemente se estrenó el video promocional.