Corea del Sur aprueba permitir que los tatuadores trabajen sin licencia médica

En los últimos años, los jueces han fallado cada vez más a favor de los tatuadores o han emitido fallos diferidos, pero algunos han recibido sanciones económicas. [Agencias]

SEÚL, Corea del Sur.- Los tatuadores de Corea del Sur ya no tendrán que preocuparse por ser sancionados por ejercer su profesión tras la aprobación el jueves en el parlamento de un histórico proyecto de ley que elimina el requisito de que cualquiera que realice tatuajes deba tener una licencia médica.

Corea del Sur es el único país del mundo industrializado con esta restricción. La Ley del Tatuador, que fue aprobada por la Asamblea Nacional unicameral con 195 votos a favor y ninguno en contra, introducirá un sistema oficial de permisos para los tatuadores, que quedarán bajo supervisión estatal.

Los alrededor de 20 o 30 tatuadores que acudieron a la Asamblea gritaron de alegría y se abrazaron tras la aprobación de la norma. Algunos se habían emocionado antes en el día al al enterarse de que la ley se sometería a votación el jueves.

La norma entrará en vigor después de un período de gracia de dos años que comenzará una vez que sea proclamada formalmente por el presidente, Lee Jae Myung. Este paso se considera una mera formalidad, ya que Lee y su Ministerio de Salud han dejado claro su respaldo a la legislación.

La aprobación del proyecto de ley se produce tras un cambio en la opinión pública acerca de los tatuajes en los últimos años. En el pasado, se asociaban con gánsteres o criminales, pero ahora se perciben cada vez más como una forma de autoexpresión, con ídolos del K-pop y otras celebridades mostrando abiertamente sus diseños.

Las restricciones actuales se remontan a un fallo del Tribunal Supremo de 1992 que definió los tatuajes cosméticos como procedimientos médicos, citando los problemas de salud que podrían causar las agujas y la tinta. Las autoridades no aplican la norma de forma agresiva, lo que permite que los tatuadores trabajen en la clandestinidad.

Una encuesta del Ministerio de Salud de 2023 halló que la gran mayoría de las personas con tatuajes no se los hicieron en un hospital. Apenas el 6,8% de los ciudadanos con tatuajes cosméticos —como cejas o delineado en los ojos, los labios o el cuero cabelludo— dijeron que los obtuvieron en hospitales, así como el 1,4% de quienes tenían tatuajes ordinarios.

En una encuesta telefónica de Gallup Korea en 2021, el 5% de los encuestados dijo que tenían tatuajes y el 28% reconoció que se hizo tatuajes cosméticos semipermanentes. Según los observadores, millones de personas se hicieron tatuajes en Corea del Sur, la mayoría de ellos cosméticos.

El texto del proyecto de ley publicado en la web de la asamblea sostiene que su objetivo es “resolver la brecha entre la ley y la realidad y promover la salud y seguridad públicas” al otorgar licencias a los tatuadores, regular el alcance de su trabajo y estipular las medidas de higiene y seguridad.

Park Jumin, presidente del Comité de Salud de la asamblea y un defensor clave del proyecto de ley, dijo en un discurso antes de la votación que la norma ayudará a la población a obtener tatuajes de forma segura y convertiría a los tatuadores en profesionales legítimos en sus campos.

“Muchos de los legisladores que están aquí presentes tienen tatuadas las cejas y los labios. Esos procedimientos han sido todos ilegales y realizados sin la gestión adecuada porque estaban en un punto ciego de nuestro sistema legal”, declaró

La aprobación del texto supone una victoria para decenas de miles de tatuadores en Corea del Sur, que han luchado para poner fin a la prohibición de 33 años sobre su trabajo. Si son sorprendidos tatuando enfrentan penas hasta cinco años de prisión y una multa de 50 millones de wones (35.740 dólares).

En los últimos años, los jueces han fallado cada vez más a favor de los tatuadores o han emitido fallos diferidos, pero algunos han recibido sanciones económicas.

El temor a las investigaciones ha llevado a muchos de ellos a trabajar en estudios sin letreros y a puerta cerrada. Muchos declararon que soportan el mal comportamiento de los clientes, mientras que algunos se marcharon al extranjero para trabajar.