El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Impulsa Gobierno Municipal educación ambiental en el Jardín de Niños La Paz

Se habló sobre la conservación de las abejas y su importancia dentro del ecosistema local

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la educación ambiental en todos los sectores de Nuevo Laredo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo una plática de educación ambiental en el Jardín de Niños La Paz, dirigida a las y los pequeños estudiantes.

Durante la actividad se habló sobre la conservación de las abejas y su importancia dentro del ecosistema local, fomentando desde temprana edad el respeto y cuidado hacia estas especies que contribuyen de manera esencial a la biodiversidad y a la producción de alimentos.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la educación ambiental en todos los sectores de Nuevo Laredo y avanzar en la construcción de una ciudad más verde y sustentable.

Corea del Sur aprueba permitir que los tatuadores trabajen sin licencia médica
Liga de Quito derrota a Sao Paulo y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.