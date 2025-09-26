Impulsa Gobierno Municipal educación ambiental en el Jardín de Niños La Paz

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo una plática de educación ambiental en el Jardín de Niños La Paz, dirigida a las y los pequeños estudiantes.

Durante la actividad se habló sobre la conservación de las abejas y su importancia dentro del ecosistema local, fomentando desde temprana edad el respeto y cuidado hacia estas especies que contribuyen de manera esencial a la biodiversidad y a la producción de alimentos.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de impulsar la educación ambiental en todos los sectores de Nuevo Laredo y avanzar en la construcción de una ciudad más verde y sustentable.