Controlan incendio en yonke de colonia Juárez sin reportar personas lesionadas

Bomberos sofocaron el fuego que consumió varios vehículos y evitó su propagación a viviendas, mientras se investigan las causas del siniestro

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte incendio registrado en un yonke-taller mecánico de la colonia Juárez provocó momentos de tensión entre vecinos y trabajadores, al consumirse varios vehículos que se encontraban en el lugar.

El siniestro ocurrió en el crucero de Riva Palacio e Iturbide, donde las llamas se extendieron rápidamente dentro del predio, alcanzando camionetas y automóviles almacenados. Al percatarse del fuego, empleados del establecimiento intentaron sofocarlo por sus propios medios con mangueras y cubetas de agua, aunque el esfuerzo resultó insuficiente.

Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron de inmediato sus equipos de ataque, apoyados por una pipa que garantizó el suministro de agua. Tras varios minutos de labores lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

Vecinos de la zona salieron de sus casas y se mantuvieron atentos al desarrollo de la emergencia, mostrando preocupación ante la posibilidad de que las llamas alcanzaran otras propiedades.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, y las autoridades no reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales.