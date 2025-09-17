Sobrevive madre e hijo a volcadura tras imprudente maniobra en bulevar Colosio

Una camioneta irrumpió en el carril de retorno y provocó el accidente; autoridades investigan las responsabilidades y exhortan a conducir con precaución

Agentes de Tránsito iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente ocurrido en el bulevar Luis Donaldo Colosio puso en evidencia el riesgo que representa la conducción imprudente en zonas de alta circulación. Una madre y su hijo de apenas dos años resultaron milagrosamente ilesos tras la volcadura del vehículo en el que viajaban.

El percance se registró a espaldas del Zoológico, en el carril destinado a vueltas en “U”, cuando una camioneta Honda Pilot irrumpió intempestivamente en la vía, cerrándole el paso al Chevrolet Cobalt 2010 que manejaba Diana, de 31 años. Para evitar un impacto directo, la conductora realizó una maniobra evasiva que terminó en volcadura sobre el camellón central.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la madre y su hijo, confirmando que ninguno presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, la secuencia de choques continuó: la camioneta Honda, tras atravesar las boyas de reducción de velocidad, perdió el control y terminó impactándose contra un muro.

Aunque la conductora de la Pilot aseguró que un tercer vehículo se atravesó en su camino, una testigo, identificada como Julissa, contradijo su versión. Según su declaración, la mujer habría intentado evadir la fila del carril de vuelta en “U”, desencadenando así el accidente.

Agentes de Tránsito iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón.

El incidente reaviva la preocupación ciudadana por las maniobras temerarias que a diario se observan en la zona, especialmente en carriles de retorno donde los conductores, por ganar unos segundos, ponen en riesgo vidas enteras.