Controlan incendio en refinería Olmeca sin reporte de lesionados

El siniestro en Dos Bocas movilizó a más de 150 trabajadores y fuerzas federales; ocurre tras recientes incidentes en instalaciones de Pemex

El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado; de manera preliminar no se reportan personas lesionadas. [Agencias]

El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado; de manera preliminar no se reportan personas lesionadas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- En una bodega de coque de la refinería Olmeca, al sureste de México, se registró el jueves un incendio que los cuerpos de emergencia lograron controlar, anunció la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El incidente ocurre a menos de un mes de otro incendio que se presentó en un área cercana a la refinería Olmeca ubicada en la localidad costera de Dos Bocas, estado de Tabasco, donde en las últimas semanas se ha reportado un derrame de crudo de gran magnitud que se extendió a las costas de los estados de Veracruz y Tamaulipas afectando un área de más de 630 kilómetros en el Golfo de México.

Pemex dijo en un breve mensaje de su cuenta de X que el incendio se registró en una bodega de coque y hasta el momento no se reportan lesionados.

Alrededor de 150 trabajadores de Pemex están participando en la atención de la emergencia con el apoyo de personal de las secretarías de Marina y Defensa, y el gobierno estatal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de la red social.

El pasado 17 de marzo se reportó un incendio frente a una barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca donde fallecieron cinco personas, entre ellas una trabajadora petrolera.

Un mes antes se registró otro incidente en el estado sureño de Oaxaca donde fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al explotar un ducto de Pemex.